Владелица «ИП Пирогова» станет полячкой

Российское драмеди Start
«ИП Пирогова
» получит польскую версию. Права на адаптацию сериала приобрела студия Polot Media, адаптировавшая до этого для зрителей Польши «Ивановых-Ивановых
» и «Кухню
», да еще и с отличными рейтингами, уточняет пресс-служба видеосервиса.
Тем временем в Москве Елена Подкаминская
, Дмитрий Лысенков
и другие актеры уже готовятся к съемкам нового сезона «ИП Пирогова».
Сериал, стартовавший в феврале 2019 года, повествует о Вере, чья жизнь размеренно катится по рельсам семейного счастья, пока измена мужа не заводит эти рельсы в тупик. Выставив неверного супруга из дома, Вера лишается не только доверия к мужчинам, но и средств к существованию. Тут самое время впасть в депрессию, но врожденная предприимчивость и талант к кондитерскому искусству внезапно открывают для Веры мир индивидуального предпринимательства. Оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит освоиться в роли бизнес-вумен, развить свой «сТОРТап» и заодно наладить личную жизнь.
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