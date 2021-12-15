«Амедиатека» в первый день Нового Года отпразднует 20-летие «Философского камня»

«Я рада сообщить, что с 1 января Amediateka станет единственной платформой в России, обладающей эксклюзивным правом на показ по подписке всей серии фильмов о самом знаменитом волшебнике в мире — Гарри Поттере и фильмов "Фантастические твари". Теперь подписчики нашего онлайн-кинотеатра смогут провести новогодние каникулы вместе с любимыми персонажами и пересматривать их истории в те моменты, когда особенно хочется сказки. Кроме того, только наши зрители смогут стать свидетелями легендарного события: воссоединения актеров в специальном новогоднем шоу "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Это уникальная возможность провести первый день нового года вместе с теми, кто воплотил на экране вселенную Гарри Поттера и образы любимых героев», – сказала генеральный директор онлайн-кинотеатра Amediateka Татьяна Калита.
«Это было невероятное путешествие с момента дебюта фильма "Гарри Поттер и философский камень", а наблюдать за тем, как он превратился в замечательную взаимосвязанную вселенную, было настоящим волшебством. Эта ретроспектива — дань уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом, от талантливого актерского состава и съемочной группы, которые вложили свое сердце и душу в эту удивительную кинофраншизу, до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух Волшебного мира 20 лет спустя», – поделился президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics Том Ашейм.
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