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«Амедиатека» в первый день Нового Года отпразднует 20-летие «Философского камня»

15 декабря
2021 год

Новости кино >>
15 декабря 2021
На «Амедиатеке» состоится премьера картины «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В России и СНГ фильм вместе со всеми частями «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» появится на условиях подписки эксклюзивно в онлайн-кинотеатре 1 января. Этот контент будет доступен только на сайте amediateka.ru и в его приложениях и не войдет в подписку, представленную у партнеров сервиса. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Я рада сообщить, что с 1 января Amediateka станет единственной платформой в России, обладающей эксклюзивным правом на показ по подписке всей серии фильмов о самом знаменитом волшебнике в мире — Гарри Поттере и фильмов "Фантастические твари". Теперь подписчики нашего онлайн-кинотеатра смогут провести новогодние каникулы вместе с любимыми персонажами и пересматривать их истории в те моменты, когда особенно хочется сказки. Кроме того, только наши зрители смогут стать свидетелями легендарного события: воссоединения актеров в специальном новогоднем шоу "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Это уникальная возможность провести первый день нового года вместе с теми, кто воплотил на экране вселенную Гарри Поттера и образы любимых героев», – сказала генеральный директор онлайн-кинотеатра Amediateka Татьяна Калита.

«Амедиатека» в первый день Нового Года отпразднует 20-летие «Философского камня»
фото: пресс-служба «Амедиатеки»

В картине Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими известными актерами из всех восьми фильмов о Гарри Поттере. Впервые за 20 лет после окончания съемок они возвращаются в Хогвартс, чтобы отпраздновать годовщину «Философского камня», чья премьера состоялась 20 лет назад. В фильме также приняли участие Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрэйн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имелда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс, Марк Уильямс, Бонни Райт, Альфред Энох, Мэттью Льюис, Эванна Линч и Иэн Харт.

«Это было невероятное путешествие с момента дебюта фильма "Гарри Поттер и философский камень", а наблюдать за тем, как он превратился в замечательную взаимосвязанную вселенную, было настоящим волшебством. Эта ретроспектива — дань уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом, от талантливого актерского состава и съемочной группы, которые вложили свое сердце и душу в эту удивительную кинофраншизу, до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух Волшебного мира 20 лет спустя», – поделился президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics Том Ашейм.
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