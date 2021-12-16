Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме

Новый полнометражный проект от студии CoMix Wave Films
получил название «Воробей из замочной скважины
» (Suzume no Tojimari). Макото Синкай
выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера картины.
Аниме в жанре роад-муви расскажет о 17-летней девушке Судзумэ, живущей в небольшом городке на острове Кюсю. Однажды в поселение приезжает путешественник, держащий путь в горы. Судзумэ отправляется вслед за ним и находит таинственную дверь, окруженную руинами. Заинтригованная девушка открывает ее, что приводит к появлению по всей Японии новых дверей. За ними скрыта смертельная опасность, грозящая необратимыми последствиями для всего мира. Судзумэ отправляется в путешествие по стране, чтобы закрыть все двери до того, как станет слишком поздно.
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Рецензия «Дитя погоды» —предыдущий фильм Синкая о взрослении, катаклизмах и любви, противостоящей всему миру
Ранее Синкай уже рассказывал в интервью, что готовит материал, затрагивающий темы постапокалипсиса и климатических изменений. Постановщик дополнительно отметил, что идея для нового аниме родилась под впечатлением от последствий эпидемии Covid-19 (в настоящее время в Японии действуют ограничение на въезд для иностранных граждан).
«Воробей из замочной скважины» доберется до японского проката осенью 2022 года. О премьере в других странах пока не сообщается. Информация о касте, съемочной группе и трейлерах также ожидает своего часа. Дизайном персонажей займется давний соратник Синкая — художник Мисаёси Танака
(«Твое имя»
, «Дитя погоды»
).
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Лето — это арбуз, фейерверки и девушки: о других работах Синкая (и не только)
Макото Синкай
— один из наиболее популярных аниме-режиссеров современности. Его последние картины могут похвастаться восторженными отзывами прессы и зрителей, а также широким мировым прокатом и рекордными сборами (до того, как явился «Поезд "Бесконечный"»
и все испортил).
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