Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме

Рецензия «Дитя погоды» —предыдущий фильм Синкая о взрослении, катаклизмах и любви, противостоящей всему миру

Читать Рецензия «Дитя погоды» —предыдущий фильм Синкая о взрослении, катаклизмах и любви, противостоящей всему миру