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Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме

16 декабря
2021 год

Новости кино >>
16 декабря 2021
Новый полнометражный проект от студии CoMix Wave Films получил название «Воробей из замочной скважины» (Suzume no Tojimari). Макото Синкай выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера картины.

Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме

Аниме в жанре роад-муви расскажет о 17-летней девушке Судзумэ, живущей в небольшом городке на острове Кюсю. Однажды в поселение приезжает путешественник, держащий путь в горы. Судзумэ отправляется вслед за ним и находит таинственную дверь, окруженную руинами. Заинтригованная девушка открывает ее, что приводит к появлению по всей Японии новых дверей. За ними скрыта смертельная опасность, грозящая необратимыми последствиями для всего мира. Судзумэ отправляется в путешествие по стране, чтобы закрыть все двери до того, как станет слишком поздно.

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Ранее Синкай уже рассказывал в интервью, что готовит материал, затрагивающий темы постапокалипсиса и климатических изменений. Постановщик дополнительно отметил, что идея для нового аниме родилась под впечатлением от последствий эпидемии Covid-19 (в настоящее время в Японии действуют ограничение на въезд для иностранных граждан).

Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме

«Воробей из замочной скважины» доберется до японского проката осенью 2022 года. О премьере в других странах пока не сообщается. Информация о касте, съемочной группе и трейлерах также ожидает своего часа. Дизайном персонажей займется давний соратник Синкая — художник Мисаёси Танака («Твое имя», «Дитя погоды»).

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Макото Синкай — один из наиболее популярных аниме-режиссеров современности. Его последние картины могут похвастаться восторженными отзывами прессы и зрителей, а также широким мировым прокатом и рекордными сборами (до того, как явился «Поезд "Бесконечный"» и все испортил).
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обсуждение >>
№ 2
Мария Федовская   16.12.2021 - 10:20
Сюжет, как всегда у аниме этой компании, очень интересный! Единственное, что чуть расстраивает, это рисовка - ну прям совсем сильно похожа на Миядзаки читать далее>>
№ 1
Полина Загорская (Москва)   16.12.2021 - 08:39
Кстати очень даже любопытный сюжет для аниме. И под каким вдохновением родилась идея - наш любимый ковид. Да, все-таки иногда есть действительно интересные сюжеты читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме фотографии
Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме фотографии
Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме фотографии
Ключ от всех дверей: Макото Синкай рассказал о новом аниме фотографии
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