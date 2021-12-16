Евгений Миронов, Сергей Безруков и Игорь Петренко судят нацистских преступников в трейлере фильма «Нюрнберг»

В сети появился трейлер шпионской исторической драмы «Нюрнберг
», посвящённого работе Международного военного трибунала в 1945 году. Режиссёром фильма выступил Николай Лебедев
(«Легенда №17
»).
Спустя полгода после капитуляции фашистской Германии мир охвачен тревогой и надеждой — договорившись о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решают, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг становится местом проведения уникального международного трибунала, за ходом которого следит весь мир.
Среди тех, кто приезжает работать на Процессе века — Игорь Волгин. Он молод, прошел войну, владеет несколькими иностранными языками и служит переводчиком в составе советской делегации. Однажды на улице Нюрнберга Волгин знакомится с русской девушкой Леной. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало человечество.
«Я не однажды делал фильмы на историческом материале, но «Нюрнберг» стал для меня особенной картиной
, — признался Николай Лебедев. — Если хотите — вызовом. Мы делаем масштабную, многомерную киноленту про события, которые изменили человеческую историю, ибо в Нюрнберге впервые судили не людей, а целое государство и его преступную идеологию.
Наш фильм, конечно, не будет хроникой судебного заседания или лекцией по истории. В центре повествования — история молодого парня, переводчика, который в годы войны стал солдатом и который волею судеб оказался в гуще событий, связанных с международным военным трибуналом. И мы увидим эти события его глазами, — не только то, что происходило в знаменитом «зале 600», где велись заседания трибунала, но и погони, заговоры, спецоперации, шпионские разоблачения, а главное — любовную историю, без которой невозможен рассказ о любом человеке
».
Ведущие роли в картине сыграли Сергей Кемпо
, Любовь Аксенова
, Евгений Миронов
, Сергей Безруков
, Алексей Бардуков
, Игорь Петренко
, Вольфганг Черни
, Карстен Нергор
, Лаура Бах
, Шарлотта Харвуд
, Клаус Шиндлер
, Торстен Крон
, Ален Блажевич
, Жорж Девдариани
и другие.
«Нюрнберг» — это первая главная роль в моей жизни
, — рассказал Сергей Кемпо. — Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себе ничего более интересного. Мой герой – офицер-переводчик, который после войны попал на Нюрнбергский процесс в составе штаба советской разведки. Его миссия – добывать документы-доказательства для Советской стороны обвинения. Но есть и личные обстоятельства – в Нюрнберге он ищет пропавшего без вести брата. То есть личное у него переплетается с долгом, а иногда и входит в противоречие. «Нюрнберг» — это большое зрелищное и захватывающее кино. Это и политический детектив, и психологический шпионский триллер, сцены заседаний суда чередуются с экшн-сценами, где герои попадают под обстрелы, горят в огне, тонут в воде, уходят от погонь. Но есть еще и трогательная история любви, благодаря которой мой герой хочет жить дальше
».
В широкий прокат лента «Нюрнберг
» выйдет 24 ноября 2022 года.
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