Российский «Маленький воин» выйдет в мировой прокат

«Маленький воин
» Ильи Ермолова
о русском подростке-сумоисте выйдет на мировые экраны под названием Sumo Kid. Договор о дистрибуции компания-производитель «Леополис» заключила с канадской Atlantis Distribution, сообщает пресс-служба фильма.
Также картина, отмеченная призом «Лучший европейский детский фильм» 26-го международного кинофестиваля для детей и юношества «Шлингель» в немецком Хемнице, продолжит путешествие по мировым фестивалям. Подтвержден отбор ленты в основной конкурс фестиваля Kids First!, который пройдет в Санта Фе в декабре, и канадского смотра Montreal International Children's Film Festival (FIFEM), запланированного на март 2022 года. Кроме того, фильм будет участвовать в международном фестивале детского кино в индийском Ахмедабаде.
Attraction Distribution является одним из крупнейших дистрибуторов в области качественных семейных развлечений. Компания, основанная в 2003-м в Монреале, специализируется на совместном финансировании, продвижении, распространении прав и мировых продажах отмеченных наградами семейных фильмов и фирменных детских программ. Attraction занималась дистрибуцией дебютного фильма Андрея Кравчука
«Итальянец
».
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