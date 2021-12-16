«Русская Кибердеревня» и «Секреты семейной жизни» удостоены наград Седьмого Берлинского веб-фестиваля

Швейцарская антиутопия «Голодранцы» получила гран-при Седьмого фестиваля веб-сериалов Webfest Berlin
, чья церемония закрытия прошла 15 декабря в онлайн-формате. Согласно пресс-службе смотра, всего было вручено девять наград.
«Русская Кибердеревня
», у которой уже более 12 млн просмотров на YouTube, победила в категории «Лучший Sci-Fi/Фэнтази/Хоррор». Лучшей комедией признан российский сериал Шоты Гамисонии
«Секреты семейной жизни
», отмеченный спецпризом на фестивале Realist Web Fest, а драмой года стали «Ночные ведьмы
» из Казахстана.
Среди пилотов победу одержала бразильская «Фальшивая жизнь», а в документальной секции лучшим стал ливанский «Я Бейрут», представляющий собой оригинальный взгляд на город глазами местных художников видеоарта. Награда за художественные достижения досталась Пабло Пинаско за операторскую работу во французском сериале «Данасри, Джули и призраки». Приз за актерскую работу получил ансамбль польского сериала «Сёстры времени: Лучшая игра», а лучшим немецким сериалом жюри признало драмеди Регины Гримм «Эмили и Кристин».
Webfest Berlin проходил в этом году онлайн с 13 по 15 декабря. В его программе было представлено около 30 проектов со всего мира. В жюри вошли немецкий актер Ханнес Хелльман
, казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ерден Телемисов
, основатель Webfest Berlin Мередит Бёркхолдер
и вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик.
«Хотим поблагодарить всех конкурсантов и уважаемое жюри за участие в фестивале, —
говорит владелец смотра Антон Калинкин. – Мы рады, что, несмотря на онлайн-формат, фестиваль привлек внимание создателей веб-контента и представителей индустрии со всего мира. Также очень приятно, что международное жюри отметило российскую комедию, что говорит о том, что миф о чисто русском юморе все-таки миф. Мы с нетерпением ждем следующего года и надеемся, что ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн».
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