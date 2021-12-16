Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Русская Кибердеревня» и «Секреты семейной жизни» удостоены наград Седьмого Берлинского веб-фестиваля

16 декабря
2021 год

Новости кино >>
16 декабря 2021
Швейцарская антиутопия «Голодранцы» получила гран-при Седьмого фестиваля веб-сериалов Webfest Berlin, чья церемония закрытия прошла 15 декабря в онлайн-формате. Согласно пресс-службе смотра, всего было вручено девять наград.

«Русская Кибердеревня» и «Секреты семейной жизни» удостоены наград Седьмого Берлинского веб-фестиваля
фото: twitter.com

«Русская Кибердеревня», у которой уже более 12 млн просмотров на YouTube, победила в категории «Лучший Sci-Fi/Фэнтази/Хоррор». Лучшей комедией признан российский сериал Шоты Гамисонии «Секреты семейной жизни», отмеченный спецпризом на фестивале Realist Web Fest, а драмой года стали «Ночные ведьмы» из Казахстана.

Среди пилотов победу одержала бразильская «Фальшивая жизнь», а в документальной секции лучшим стал ливанский «Я Бейрут», представляющий собой оригинальный взгляд на город глазами местных художников видеоарта. Награда за художественные достижения досталась Пабло Пинаско за операторскую работу во французском сериале «Данасри, Джули и призраки». Приз за актерскую работу получил ансамбль польского сериала «Сёстры времени: Лучшая игра», а лучшим немецким сериалом жюри признало драмеди Регины Гримм «Эмили и Кристин».

«Русская Кибердеревня» и «Секреты семейной жизни» удостоены наград Седьмого Берлинского веб-фестиваля
фото: twitter.com

Webfest Berlin проходил в этом году онлайн с 13 по 15 декабря. В его программе было представлено около 30 проектов со всего мира. В жюри вошли немецкий актер Ханнес Хелльман, казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ерден Телемисов, основатель Webfest Berlin Мередит Бёркхолдер и вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик.

«Хотим поблагодарить всех конкурсантов и уважаемое жюри за участие в фестивале, — говорит владелец смотра Антон Калинкин. – Мы рады, что, несмотря на онлайн-формат, фестиваль привлек внимание создателей веб-контента и представителей индустрии со всего мира. Также очень приятно, что международное жюри отметило российскую комедию, что говорит о том, что миф о чисто русском юморе все-таки миф. Мы с нетерпением ждем следующего года и надеемся, что ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest приобрёл права на Берлинский Вебфест
персоны
Мередит БёркхолдерШота ГамисонияАнтон Калинкин (II)Ерден ТелемисовХаннес Хелльман
фильмы
Ночные ведьмыРусская КибердеревняСекреты семейной жизни

анонс

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.

День рождения >>

Александр Галевский
Николай Горлов
Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Константин Октябрьский
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Тарас Цымбалюк
Фарида Шарипова
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Эугениуш Куявский
Витторио Меццоджорно
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен