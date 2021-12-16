«Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко стартует 5 января

Маякин играет бывшего священника Сергия, отстраненного от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от добрых сил в лице Тетушки (Ирина Розанова) неплохое вознаграждение. Сергий не сторонится земных удовольствий и время от времени попадает в передряги, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова (Ильяшенко).
«Мой персонаж, Сергий, борется с нечистью — злыми сказочными существами. Тем же самым занимался когда-то его отец, а мать была убита одним из этих существ. Но Сергий хочет не только отомстить за своих родных, но и в целом навести порядок в городе. Хотя сам персонаж, будучи положительным героем, имеет и свои пороки, которые отчасти помогают ему обнаруживать в окружающих что-то нечистое», — рассказал о своем герое Роман Маякин.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придется пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина (Дмитрий Куличков). С каждым раскрытым делом в отношениях Кати и Сергия все больше видна взаимная симпатия.
Лукерья Ильяшенко говорит, что ее героиня «точно не верит ни в какую нечисть. Но благодаря знакомству с Сергием она узнает, что в городе орудует нечистая сила. Мне кажется, что "Сергий против нечисти" — это такой современный Гоголь. Не могу вспомнить ни одного похожего проекта на эту мистическую сказку».
Компанию вышеназванным актерам составили Наталья Тетенова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер, Ольга Веникова и Ирина Вилкова. Режиссером выступил Кирилл Кузин. «Сергий против нечисти» снят в формате киносторис студией «Паник Продакшн» по заказу МТС Медиа. Это мистическое фэнтези можно посмотреть либо как полнометражный фильм, либо как сериал из шести 15-минутных эпизодов. В онлайн-кинотеатре Kion будут доступны оба варианта. 5 января выйдут первые две серии, а затем каждую среду будет публиковаться по два новых эпизода.
По словам Кирилла Кузина, «вся съемочная группа была единым целым во время работы над проектом и действовала крайне быстро — съемки проходили, когда на улице стоял лютый холод, температура доходила до -25 градусов. Наш герой сражается со злом, не чураясь никаких методов. Он служит людям, в этом его предназначение. Нашей главной задачей было сделать так, чтобы у Сергия все это получалось за 15 минут экранного времени одного эпизода».
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