«Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко стартует 5 января

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«Русская Кибердеревня» и «Секреты семейной жизни» удостоены наград Седьмого Берлинского веб-фестиваля

Компания «Леополис» заключила договор о дистрибуции с канадской Atlantis Distribution

Российский «Маленький воин» выйдет в мировой прокат

16 декабря

Евгений Миронов, Сергей Безруков и Игорь Петренко судят нацистских преступников в трейлере фильма «Нюрнберг»

В прокате с 24 ноября 2022 года