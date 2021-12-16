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Александр Сокуров обсудил с Евгением Водолазкиным «Божественную комедию» Данте Алигьери

16 декабря
2021 год

Новости кино >>
16 декабря 2021
Александр Сокуров и Евгений Водолазкин встретились в рамках пилотного youtube-выпуска клубного пространства Noôdome Community Programme и телеканала «КиноТВ». Во время беседы «Путь из сумрачного леса», приуроченной к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери, режиссер и писатель поговорили о природе искусства, о связи и различиях кинематографа и литературы, обменялись мнениями о собственных книгах и фильмах, а также обсудили «Божественную комедию». Ведущей дискуссии, уже доступной на официальном youtube-канале «КиноТВ», стала сооснователь Noôdome и социальный предприниматель Вероника Зонабенд, уточняет пресс-служба телеканала.



«На мой взгляд, для современного человека Данте вообще никак не кажется, не видится и не слышится. Ведь прочесть от начала и до конца этот грандиозный код могут лишь единицы. Это даже не литература, это нечто выше, значительнее, тяжелее и важнее литературы, – говорит Сокуров о знакомстве с творчеством Данте. – Мои первые попытки прочитать "Божественную комедию" были стремлением понять, что это такое. Я ничего не понял, только почувствовал, что стою перед крепостью, которую за всю свою жизнь не смогу взять. Позже, когда я во второй раз возвратился к Данте, то я стал понимать, как я развиваюсь, как меня меняет каждая страница прочитанного, но как же было сложно, особенно для советского человека».

В ходе беседы Водолазкин также поделился мыслями о средневековой письменности и рассказал о различии литературных текстов в разные эпохи и о том, как менялась сама литература.


По словам писателя, «есть вещи, которые становятся важнее, чем литература. Когда человек из литературы переходит в жизнь. Литература – это условная реальность, литература в новом смысле – реальность, которую придумали. В первом случае, она условна в том смысле, что мы так условились, договорились и говорим об этом. Но письменность Средневековья безусловна, никто ни о чем не условился, все что говорится – правда. Это не значит, что неправдой является современная литература. Это тоже правда, но немного другая: события реальные, взятые из других обстоятельств, другого времени, и перенесенные в иное место».
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