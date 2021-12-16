Картина Антона Мамыкина «Белым по чёрному» победила в конкурсе короткометражных фильмов «Блиц Фильм»

Подведены итоги конкурса короткометражных фильмов, который проводила с марта по декабрь уходящего года международная продюсерская компания «Блиц Фильм». Главный приз в размере 500 тысяч рублей получил режиссер картины «Белым по чёрному» Антон Мамыкин. Специальными дипломами отмечены фильмы «Пхенц» Павла Пальшина, «Лотерея» Вадима Валлиулина, «Однажды все мы будем счастливы» Екатерины Саутиной и мультфильм Алексея Бухаровского «О боге, чёрте, солнце и луне». Об этом сообщает пресс-служба компании «Блиц Фильм».
фото: кадр из фильма «Белым по чёрному»
По словам Мамыкина, «Белым по чёрному» — это его «дипломный фильм в киношколе. Самый любимый и близкий по душе. Фильм стал моей визиткой и принёс много побед. Но победа в этом конкурсе стала самой неожиданной. В предновогодней кутерьме и шквале серых новостей новость о победе это большая светлая радость! Ещё раз благодарю жюри конкурса и кинокомпанию "Блиц Фильм". И большой тёплый привет команде, с который я делал это фильм».
К участию в конкурсе принимались игровые и анимационные короткометражные работы всех жанров продолжительностью от трех до 25 минут. Всего за полгода было получено более 1200 заявок. Жюри состояло из продюсеров компании «Блиц Фильм» Сергея и Николая Саркисовых, Александра Жижневского и Михаила Махарадзе. Организаторы планируют в будущем проводить конкурс ежегодно.
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