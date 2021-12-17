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Сергей Горобченко будет мстить за сына

17 декабря
2021 год

Новости кино >>
17 декабря 2021
В Кронштадте начались съемки четырехсерийного фильма «Должник» с Сергеем Горобченко в главной роли. В скором времени детектив выйдет на Пятом канале, сообщает его пресс-служба.

Сергей Горобченко будет мстить за сына
фото: Пятый канал


Картина расскажет историю бывшего спецназовца Алексея Потапова, чья размеренная семейная жизнь рухнет, когда сын Даня погибнет под колесами иномарки бизнесмена Семенова. После того как влиятельные друзья предпринимателя замнут его дело в суде, убитый горем отец решит самостоятельно наказать преступника и в результате неудачного покушения окажется в тюрьме. Но и срок не изменит его намерений – после освобождения Потапов будет мстить.

Создатели обещают динамичное, насыщенное разнообразными событиями повествование с неоднозначными персонажами. Кроме Горобченко в фильме снимаются Сергей Губанов, Наталья Высочанская, Михаил Богданов, Любовь Макеева, Олег Мельник и Сергей Воробьев. Режиссером выступает Арменак Назикян, известный по детективам «Великолепная пятерка», «Условный мент» и «Крепкие орешки».
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персоны
Михаил БогдановСергей ВоробьёвНаталья ВысочанскаяСергей ГоробченкоСергей ГубановЛюбовь МакееваОлег МельникАрменак Назикян
фильмы
Великолепная пятёркаДолжникКрепкие орешкиУсловный мент

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