Сергей Горобченко будет мстить за сына

В Кронштадте начались съемки четырехсерийного фильма «Должник» с Сергеем Горобченко в главной роли. В скором времени детектив выйдет на Пятом канале, сообщает его пресс-служба.
фото: Пятый канал
Картина расскажет историю бывшего спецназовца Алексея Потапова, чья размеренная семейная жизнь рухнет, когда сын Даня погибнет под колесами иномарки бизнесмена Семенова. После того как влиятельные друзья предпринимателя замнут его дело в суде, убитый горем отец решит самостоятельно наказать преступника и в результате неудачного покушения окажется в тюрьме. Но и срок не изменит его намерений – после освобождения Потапов будет мстить.
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