Александр Цекало создаст мистический триллер о гибели Титаника

Александр Цекало приступил к работе над мини-сериалом о гибели Титаника. Партнером продюсера по проекту Dead Reckoning выступит Эндрю Наннелли, известный по сериалу «Камеры моего сердца» для Netflix. Помимо продюсирования американец будет работать и над сценарием, сообщает пресс-служба компании Sreda Global, занимающейся производством фильма.
фото: Sreda Global
В основу картины ляжет историческое исследование «Утерянные голоса Титаника: внятные устные предания» Николаса Барратта, который собрал свидетельства выживших в этой катастрофе очевидцев. Сериал будет сочетать в себе реальные факты и ранее не рассказанные версии события со сверхъестественными явлениями.
Действие мистического триллера развернется после крушения лайнера. Среди персонажей заявлены реальные исторические деятели, в числе которых Черчилль и Герберт Уэллс.
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