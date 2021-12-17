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Александр Цекало создаст мистический триллер о гибели Титаника

17 декабря
2021 год

Новости кино >>
17 декабря 2021
Александр Цекало приступил к работе над мини-сериалом о гибели Титаника. Партнером продюсера по проекту Dead Reckoning выступит Эндрю Наннелли, известный по сериалу «Камеры моего сердца» для Netflix. Помимо продюсирования американец будет работать и над сценарием, сообщает пресс-служба компании Sreda Global, занимающейся производством фильма.

Александр Цекало создаст мистический триллер о гибели Титаника
фото: Sreda Global

В основу картины ляжет историческое исследование «Утерянные голоса Титаника: внятные устные предания» Николаса Барратта, который собрал свидетельства выживших в этой катастрофе очевидцев. Сериал будет сочетать в себе реальные факты и ранее не рассказанные версии события со сверхъестественными явлениями.

Действие мистического триллера развернется после крушения лайнера. Среди персонажей заявлены реальные исторические деятели, в числе которых Черчилль и Герберт Уэллс.
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