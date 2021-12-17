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«Пушкинская карта» будет действовать для покупки билетов в кино с февраля

17 декабря
2021 год

Новости кино >>
17 декабря 2021
Билеты на фильмы российского производства можно будет оплатить «Пушкинской картой» с февраля 2022 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

«Пушкинская карта» будет действовать для покупки билетов в кино с февраля
фото: Михаил Мишустин/Официальный сайт Правительства РФ

«Пушкинская карта» – специальная инициатива для популяризации культуры среди молодежи. Это банковская карта, которую могут себе оформить граждане РФ от 14 до 22 лет, чтобы оплачивать походы в культурные учреждения. С сентября она действует для оплаты билетов в театры и музеи. Деньги на карты зачисляет государство, которое выделило на реализацию этой программы около 4 млрд рублей. Сейчас ее пользователями является больше 3,5 млн человек. Сумма, зачисленная на каждую карту, составляет 3 тысячи рублей. В следующем году ее планируется увеличить до 5 тысяч рублей.

По словам Михаила Мишустина, молодежь, пользующаяся «Пушкинской картой» с февраля 2022-го сможет тратить до 2 тысяч рублей на билеты в кино, правда, только российского производства. Эта мера, по мнению премьер-министра, позволит поддержать и отечественную киноиндустрию.

«Если посмотреть, у нас молодых людей в возрасте с 14 до 22 лет примерно 13 млн человек. Соответственно, это уже сегодня 26 млрд рублей, за которые можно побороться качественными фильмами», – подчеркнул председатель правительства РФ.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что продажа билетов в кино не ударит по музеям, театрам, концертным залам.

«Для этого мы дали держателям карты возможность выбора: либо потратить все 5 тысяч рублей на театры, музеи и так далее, либо до 2 тысячи рублей из этой суммы на билеты в кино. По нашим оценкам при таком подходе молодой человек может купить около семи билетов в кино в год», - цитирует ТАСС Голикову.
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