«Пушкинская карта» будет действовать для покупки билетов в кино с февраля

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17 декабря «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» снимут экранизацию «Руслана и Людмилы» Рубен Дишдишян и Леонард Блаватник объявили о совместном производстве кинокомпаниями более 10 проектов

17 декабря Сумма прямой господдержки российского кино вырастет в два раза Еще 6 млрд рублей, как считают в правительстве, отрасль в 2022-м получит за счет программы «Пушкинская карта»

17 декабря Алексея Серебрякова и Глеба Калюжного свяжут кровные узы Режиссером остросюжетного сериала о силе родительской любви «Сын» станет Николай Хомерики