Сумма прямой господдержки российского кино вырастет в два раза

анонс

Рубен Дишдишян и Леонард Блаватник объявили о совместном производстве кинокомпаниями более 10 проектов

«Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» снимут экранизацию «Руслана и Людмилы»

17 декабря

«Пушкинская карта» будет действовать для покупки билетов в кино с февраля

Билеты можно будет приобрести только на фильмы российского производства