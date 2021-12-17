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Сумма прямой господдержки российского кино вырастет в два раза

17 декабря
2021 год

Новости кино >>
17 декабря 2021
На поддержку российского кинематографа в 2022 году будет дополнительно выделено 5,5 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Таким образом сумма прямой государственной поддержки отрасли вырастет почти вдвое.

Сумма прямой господдержки российского кино вырастет в два раза
фото: Михаил Мишустин/Официальный сайт Правительства РФ

«Дополнительно отрасли в следующем году мы выделим 5,5 млрд рублей, из них 4 млрд рублей получит Фонд кино на поддержку зрительского кино, еще 1,5 млрд рублей получит Минкультуры», – цитирует ТАСС Мишустина.

В последние несколько лет сумма государственной поддержки российского кино, распределяемая через две эти организации, практически не менялась и составляла в районе 6 млрд рублей в год, что как ни раз говорили представители отрасли, не соответствовало уровню инфляции и особенно вызовам, с которыми столкнулась индустрия во время пандемии. К тому же на рынок пришли частные игроки – это не только фонд «Кинопрайм», но и российские онлайн-платформы. Так, по оценке главы Первого канала, продюсера Константина Эрнста, суммарные вложения отечественных стримингов в контент только в этом году превысили 50 млрд рублей.

Мишустин подтвердил, что в трехлетнем бюджете на отечественную киноиндустрию так же было заложено 6 млрд в год. Однако после консультаций с представителями отрасли и президентом России Владимиром Путиным было решено выделить дополнительные 5,5 млрд рублей. Плюс отрасль, как прогнозируют в правительстве, получит примерно такую же сумму от реализации программу «Пушкинская карта», по которой с февраля молодежь сможет покупать билеты на российские фильмы в кинотеатрах.

«Итого в 2022 году киноиндустрия получит не меньше 17 млрд рублей. Это уже хорошие средства, на которые можно произвести отличные работы и побороться в том числе с мировыми производителями этого контента», – подчеркнул Мишустин.
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