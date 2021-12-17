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«Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» снимут экранизацию «Руслана и Людмилы»

17 декабря
2021 год

Новости кино >>
17 декабря 2021
Кинокомпании «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» заключили пятилетнее соглашение о совместном производстве более 10 полнометражных фильмов. Среди предстоящих проектов экранизации поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» и повести братьев Стругацких «Отель “У погибшего альпиниста”», а также продолжение семейного блокбастера «Пальма 2», сообщает пресс-служба компании «Марс Медиа».

«Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» снимут экранизацию «Руслана и Людмилы»
фото: Кинокомпания «Марс Медиа»

«Я очень рад что мы с “Амедиа Продакшн” выходим на новый уровень стратегического партнерства. Наш альянс позволит реализовать самые масштабные и амбициозные проекты, которые смогут заинтересовать широкую аудиторию как у нас в стране, так и за рубежом», – комментирует сделку основатель компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. «К работе над проектами мы привлекаем и состоявшихся творцов, и новые таланты. Рассчитываем на зрительский успех и широкую дистрибуцию наших фильмов», – добавляет собственник «Амедиа Продакшн» Леонард Блаватник.

Компании уже имеют успешный совместный опыт. Среди их общих проектов такие кассовые хиты, как фильмы «Т-34» и «Пальма». А в настоящее время ведется совместная работа над картинами «Воланд» и «Мира», прокат которых намечен на 2022 и 2023 годы соответственно.
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