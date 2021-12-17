Первое место на питчинге сериалов в Музее кино занял Дмитрий Гаврилюк с проектом Fake out

Креативно-технологическая медиагруппа «Красный квадрат» подвела итоги питчинга сериалов, который она проводила специально для молодых авторов, студентов и выпускников ведущих киновузов страны в Музее кино. Согласно пресс-службе медиагруппы, победителем, который сможет реализовать свой проект вместе с ней, стал Дмитрий Гаврилюк с картиной Fake out.
фото: Медиагруппа «Красный квадрат»
Сериал, судя по всему, будет комедийным, поскольку в центре сюжета окажется необычное актерское агентство, которое предлагает семьям услуги по изображению их родственников в требующих этого обстоятельствах. Тремя другими лауреатами конкурса, которые также будут запущены в производство, стали проекты «Подруга на час» Анны Митафиди и Вероники Кондратьевой, «Победитель» Артема Савина и Марии Кац и «Гример» Анны Рудаковой.
Экспертами выступили представители ведущих стриминговых платформ — PREMIER, KION, OKKO, Megogo, VK и других представителей индустрии VOD-контента. На финальном этапе они оценивали 21 проект, отобранный из 497 изначальных заявок.
обсуждение >>