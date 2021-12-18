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Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

18 декабря
2021 год

Новости кино >>
18 декабря 2021
«Блич» возвращается, а вот «Доктора Стоуна» придется подождать. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.

Согласно многочисленным слухам с фестиваля манги и аниме Jump Festa 2022, долгожданное продолжение сериала «Блич» выйдет в октябре 2022 года. Новый, 17-й по счету сезон адаптирует события арки «Тысячелетняя кровавая война» из оригинальной манги Тайто Кубо.

Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

Ждать этого анонса пришлось долгих 10 лет: последняя серия аниме вышла в 2012 году.
«Блич» — наряду с «Наруто», «Ван-Писом» и «Драконьим жемчугом» — один из наиболее популярных, долгоиграющих и значимых с точки зрения поп-культуры сёнэнов. Аниме рассказывает о старшекласснике Итиго Куросаки, волею случая ставшем синигами, — защитником душ. Он сопровождает их через круг реинкарнации и истребляет так называемых «пустых» – падшие души.

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Стриминг-сервисы Funimation и Crunchyroll объявили, что с 19 декабря на них станут доступны все OVA франшизы «Атака титанов», которые ранее официально никогда не покидали пределов Японии.

Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

Это три серии «Атаки титанов OVA» (2013-2014), два эпизода «Атаки титанов: Выбор без сожалений» (2014-2015) и три главы «Атака титанов: Потерянные девушки» (2017-2018). Всеми в то время занималась студия Wit. Дополнительно планируется релиз всех тайтлов на Blu-Ray-дисках. Информации об официальной дистрибуции на территории России в настоящее время нет.

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Официальный твиттер аниме-сериала «Повелитель» подтвердил, что выход четвертого сезона студия Madhouse планирует на 2022 год. Точной даты пока нет, зато есть первый трейлер (и запланирована официальная видеоигра по франшизе — Overlod: Escape from Nazarick).



Аниме рассказывает о легендарной ММОРПГ «Иггдрасиль», которая неожиданно закрывается. Один из игроков под ником Момонга остается в любимой игре до закрытия серверов, но вместо ожидаемого отключения от сети он буквально переносится внутрь «Иггдрасиля» и превращается в могущественного волшебника, которому поклоняются неигровые персонажи. Даже не пытаясь найти выход в реальность, Момонга решает использовать магические способности по назначению и подчинить новый мир своей воле.

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Из недавнего номера Weekly Shonen Jump стало известно, что премьера третьего сезона «Доктора Стоуна» состоится лишь в 2023 году. На 2022-й студия TMS Entertainment планирует выпуск специального эпизода.

Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

«Доктор Стоун» – популярный сёнэн-сериал о студенте Тайдзю и его гениальном друге Сэнку, пытающихся восстановить цивилизацию после наступления нового Каменного века. Неизвестные события превратили все человечество в статуи — и лишь в 5738 году друзья загадочным образом очнулись ото сна. Они придумывают состав, позволяющий растворять каменную оболочку и спасать людей, но рост численности людей тут же приводит к конфликтам.

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Зато уже в апреле следующего года ожидается релиз аниме «Семья шпиона» от уже упомянутой студии Wit.

Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

Аниме рассказывает о шпионе по кличке Сумрак, которому нужна поддельная семья для выполнения миссии государственной важности. Правда, фиктивная ячейка общества оказывается с сюрпризами: «супруга» Йор Брайер — легендарная киллерша, а пятилетняя Аня, которая сыграет «дочь», умеет читать мысли.

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Официальный анонс шестого сезона «Моей геройской академии» — дело будущего (возможно, ближайшего), однако многочисленные слухи ссылаются на октябрь 2022 года. В настоящий момент точно известно лишь то, что новые серии раскроют арку «Войны с Паранормальным фронтом освобождения» — самой длинной в манге на данный момент.

Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

Аниме-франшиза повествует о мире, где почти все люди обладают сверхспособностями. Идзуку Мидория – один из тех, кому не повезло, о чем ему регулярно напоминают злые одноклассники. Впрочем, Идзуку не бросает мечты стать легендарным супергероем и даже успешно поступает в престижную геройскую академию.

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16 декабря на Netflix вышел четвертый сезон «Агрессивной Рэцуко», а в финале последней серии было анонсировано продолжение. Когда Fanworks планируют выпустить пятый сезон — пока неизвестно.

Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

Это обаятельная комедия о скромной красной панде Рэцуко. Она работает офисе, где вынуждена противостоять нахрапистым коллегам и начальству.

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Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели фотографии
Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели фотографии
Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели фотографии
Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели фотографии
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