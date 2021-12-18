Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

«Блич» возвращается, а вот «Доктора Стоуна» придется подождать. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации
.
Согласно многочисленным слухам с фестиваля манги и аниме Jump Festa 2022
, долгожданное продолжение сериала «Блич»
выйдет в октябре 2022 года. Новый, 17-й по счету сезон адаптирует события арки «Тысячелетняя кровавая война» из оригинальной манги Тайто Кубо.
Ждать этого анонса пришлось долгих 10 лет: последняя серия аниме вышла в 2012 году.
«Блич» — наряду с «Наруто»
, «Ван-Писом»
и «Драконьим жемчугом»
— один из наиболее популярных, долгоиграющих и значимых с точки зрения поп-культуры сёнэнов
. Аниме рассказывает о старшекласснике Итиго Куросаки, волею случая ставшем синигами, — защитником душ. Он сопровождает их через круг реинкарнации и истребляет так называемых «пустых» – падшие души.
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Стриминг-сервисы Funimation и Crunchyroll объявили, что с 19 декабря на них станут доступны все OVA
франшизы «Атака титанов»
, которые ранее официально никогда не покидали пределов Японии.
Это три серии «Атаки титанов OVA»
(2013-2014), два эпизода «Атаки титанов: Выбор без сожалений»
(2014-2015) и три главы «Атака титанов: Потерянные девушки»
(2017-2018). Всеми в то время занималась студия Wit
. Дополнительно планируется релиз всех тайтлов на Blu-Ray-дисках. Информации об официальной дистрибуции на территории России в настоящее время нет.
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Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Официальный твиттер аниме-сериала «Повелитель»
подтвердил, что выход четвертого сезона студия Madhouse
планирует на 2022 год. Точной даты пока нет, зато есть первый трейлер (и запланирована официальная видеоигра по франшизе — Overlod: Escape from Nazarick
).
Аниме рассказывает о легендарной ММОРПГ «Иггдрасиль», которая неожиданно закрывается. Один из игроков под ником Момонга остается в любимой игре до закрытия серверов, но вместо ожидаемого отключения от сети он буквально переносится внутрь «Иггдрасиля» и превращается в могущественного волшебника, которому поклоняются неигровые персонажи. Даже не пытаясь найти выход в реальность, Момонга решает использовать магические способности по назначению и подчинить новый мир своей воле.
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Из недавнего номера Weekly Shonen Jump
стало известно, что премьера третьего сезона «Доктора Стоуна»
состоится лишь в 2023 году. На 2022-й студия TMS Entertainment
планирует выпуск специального эпизода.
«Доктор Стоун» – популярный сёнэн-сериал о студенте Тайдзю и его гениальном друге Сэнку, пытающихся восстановить цивилизацию после наступления нового Каменного века. Неизвестные события превратили все человечество в статуи — и лишь в 5738 году друзья загадочным образом очнулись ото сна. Они придумывают состав, позволяющий растворять каменную оболочку и спасать людей, но рост численности людей тут же приводит к конфликтам.
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Оч.умелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах
Зато уже в апреле следующего года ожидается релиз аниме «Семья шпиона
» от уже упомянутой студии Wit
.
Аниме рассказывает о шпионе по кличке Сумрак, которому нужна поддельная семья для выполнения миссии государственной важности. Правда, фиктивная ячейка общества оказывается с сюрпризами: «супруга» Йор Брайер — легендарная киллерша, а пятилетняя Аня, которая сыграет «дочь», умеет читать мысли.
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По манге «Семья шпиона» делают аниме: подробности и трейлер
Официальный анонс шестого сезона «Моей геройской академии»
— дело будущего (возможно, ближайшего), однако многочисленные слухи ссылаются на октябрь 2022 года. В настоящий момент точно известно лишь то, что новые серии раскроют арку «Войны с Паранормальным фронтом освобождения» — самой длинной в манге на данный момент.
Аниме-франшиза повествует о мире, где почти все люди обладают сверхспособностями. Идзуку Мидория – один из тех, кому не повезло, о чем ему регулярно напоминают злые одноклассники. Впрочем, Идзуку не бросает мечты стать легендарным супергероем и даже успешно поступает в престижную геройскую академию.
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Тизер-анонс шестого сезона
16 декабря на Netflix вышел четвертый сезон «Агрессивной Рэцуко
», а в финале последней серии было анонсировано продолжение. Когда Fanworks
планируют выпустить пятый сезон — пока неизвестно.
Это обаятельная комедия о скромной красной панде Рэцуко. Она работает офисе, где вынуждена противостоять нахрапистым коллегам и начальству.
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«ДжоДжо», «Рэцуко» и другие аниме-премьеры зимы на Netflix
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