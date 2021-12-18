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Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом

18 декабря
2021 год

Новости кино >>
18 декабря 2021
Премьера двухсерийной мелодрамы «Аист на крыше», на съемках которой исполнительница главной роли Елена Валюшкина впервые в жизни прыгнула с парашютом, состоится 25 декабря на телеканале «Россия». Также в фильме снялись Вадим Андреев, Артем Осипов, Софья Синицына, Татьяна Храмова и Гурам Баблишвили, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом
фото: Телеканал «Россия»

Фильм расскажет историю Нины Ивановны, которая прожила с мужем в счастье и радости 30 лет, а накануне юбилея узнала, что он совершенно потерял голову от молодой красотки, отвечающей ему взаимностью.

«История стара, как мир! Мужчина, достигнув определенного возраста, бежит к молодой, где, как ему кажется, его любят, и неважно, насколько огромны его любовь и уважение к жене, детям и прожитой жизни. Пусть это заблуждение остается на совести таких мужчин. Некоторые из них очухиваются и возвращаются потом к женам – и эти героические женщины принимают их обратно», – рассказывает о судьбе своей героини Елена Валюшкина.

Съемки мелодрамы проходили в Твери. Сцены с прыжками с парашютом снимали на аэродроме города Старица в Тверской области. Режиссером-постановщиком картины стал Тимур Кабулов, известный по фильму «Свой-чужой» и сериалу «Отражение радуги».
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№ 1
Полина Загорская (Москва)   18.12.2021 - 12:17
Хах, забавно, но все равно сюжет прям такой тяжелый с моральной точки зрения. Все-таки не понимаю женщин, которые обратно вот так своего бродягу возвращают))) читать далее>>
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фильмы
Аист на крышеОтражение радугиСвой-чужой

фотографии >>
Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом
Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом
Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом
Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом
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