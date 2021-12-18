Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом

Фильм расскажет историю Нины Ивановны, которая прожила с мужем в счастье и радости 30 лет, а накануне юбилея узнала, что он совершенно потерял голову от молодой красотки, отвечающей ему взаимностью.
«История стара, как мир! Мужчина, достигнув определенного возраста, бежит к молодой, где, как ему кажется, его любят, и неважно, насколько огромны его любовь и уважение к жене, детям и прожитой жизни. Пусть это заблуждение остается на совести таких мужчин. Некоторые из них очухиваются и возвращаются потом к женам – и эти героические женщины принимают их обратно», – рассказывает о судьбе своей героини Елена Валюшкина.
Съемки мелодрамы проходили в Твери. Сцены с прыжками с парашютом снимали на аэродроме города Старица в Тверской области. Режиссером-постановщиком картины стал Тимур Кабулов, известный по фильму «Свой-чужой» и сериалу «Отражение радуги».
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