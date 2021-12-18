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Александр Сокуров завершает работу над фильмом о Второй мировой войне

18 декабря
2021 год

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18 декабря 2021
Александр Сокуров, недавно отметивший 70-летие и представивший отреставрированную версию фильма «Молох» на фестивале в Турине, завершает работу над картиной о Второй мировой войне. По сообщению ТАСС, в данный момент фильм под названием «Сказка» готовится к перезаписи и сведению звука и уже в январе 2022 года будет предложен отборочным комиссиям международных кинофестивалей.

Александр Сокуров завершает работу над фильмом о Второй мировой войне
фото: Getty Images

«Это чисто сказочная, фантастическая история, где все — выдумка. Такой абсолютно новый для меня художественный поступок», — сказал режиссер о фильме, отметив при этом его чрезвычайно сложное технологическое решение и обилие персонажей.

Сюжет картины пока не разглашается. Известно лишь, что российские актеры в ней не принимали участие, хронометраж составляет 1 час 20 минут и что создавалась она без государственного финансирования, исключительно при поддержке частных лиц, которые и раньше помогали режиссеру.

Последней на данный момент выпущенной работой Сокурова является лента «Франкофония», ставшая совместным проектом Франции, Германии и Нидерландов и получившая две награды Венецианского кинофестиваля.
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