Александр Сокуров завершает работу над фильмом о Второй мировой войне

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Премьера двухсерийной мелодрамы «Аист на крыше» состоится 25 декабря на телеканале «Россия»

Елена Валюшкина отпразднует 30-летие свадьбы и по-настоящему прыгнет с парашютом

18 декабря

Когда выйдет продолжение сериалов «Блич», «Доктор Стоун», «Повелитель»: главные аниме-новости недели

А также вести об «Атака титанов», «Моей геройской академии» и кое-чем еще