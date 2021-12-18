Майора Грома ждет приквел

Местом действия фильма «Майор Гром: Трудное детство» станет альтернативный Санкт-Петербург девяностых, в котором сотрудники полиции Константин Гром и Федор Прокопенко пытаются найти и обезвредить нового босса криминального мира Анубиса, в то время как десятилетний Игорь пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры.
«В комиксах не так много подробностей про детство Игоря, и нам захотелось погрузиться в этот период его жизни. Благодаря этой истории зрители узнают, что сформировало характер и жизненные принципы майора Грома», – комментирует сценарист и основатель BUBBLE Studios Артем Габрелянов.
Начало съемок запланировано на весну 2022 года, премьера – в начале 2023-го в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Также, чтобы подогреть интерес к проекту, создатели анонсировали расширенную более чем на 20 минут версию оригинального кинокомикса. Она появится в онлайн-кинотеатре уже в этом году – 27 декабря.
«Майор Гром: Чумной доктор» вышел в отечественный прокат весной 2021 года. В мае он появился на «Кинопоиск HD», где на протяжении четырех недель возглавлял топ смотрения, и в российском сегменте Netflix, где за первые же сутки стал самым популярным фильмом среди пользователей по всему миру.
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