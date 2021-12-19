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Тим Бёртон и Дэнни Элфмен поработают вместе над сериалом по «Семейке Аддамс»

19 декабря
2021 год

Новости кино >>
19 декабря 2021
Дэнни Элфмен и Тим Бёртон вновь поработают вместе. Согласно THR, композитор выступит автором заглавной темы сериала «Уэнсдэй» и поработает над партитурой совместно со Скоттом Бэконом.


Действие восьмисерийного шоу Netflix, расширяющего вселенную «Семейки Аддамс», развернется во время обучения Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями. Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега, а Луису Гусману доверят образ Гомеса Аддамса. Бёртон снимет все эпизоды. Над сценарием корпели Альфред Гоф и Майлз Миллар, они же выступают продюсерами.

Сотрудничество Элфмена и Бёртона началось с «Большого приключения Пи-Ви», вышедшего в 1985 году. Затем последовали «Битлджюс», «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Бэтмен возвращается», «Чарли и шоколадная фабрика» и другие совместные работы.
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