Тим Бёртон и Дэнни Элфмен поработают вместе над сериалом по «Семейке Аддамс»

Дэнни Элфмен
и Тим Бёртон
вновь поработают вместе. Согласно THR
, композитор выступит автором заглавной темы сериала «Уэнсдэй» и поработает над партитурой совместно со Скоттом Бэконом.
Действие восьмисерийного шоу Netflix, расширяющего вселенную «Семейки Аддамс
», развернется во время обучения Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями. Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега, а Луису Гусману
доверят образ Гомеса Аддамса. Бёртон снимет все эпизоды. Над сценарием корпели Альфред Гоф и Майлз Миллар, они же выступают продюсерами.
Сотрудничество Элфмена и Бёртона началось с «Большого приключения Пи-Ви
», вышедшего в 1985 году. Затем последовали «Битлджюс
», «Бэтмен
», «Эдвард руки-ножницы
», «Бэтмен возвращается
», «Чарли и шоколадная фабрика
» и другие совместные работы.
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