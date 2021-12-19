Тим Бёртон и Дэнни Элфмен поработают вместе над сериалом по «Семейке Аддамс»

анонс

Роман считается классическим произведением в жанре сай-фай

После «Дюны» Дени Вильнёв снимет экранизацию «Свидания с Рамой» Артура Кларка

Часовая картина расскажет о детстве полицейского на фоне бандитского Петербурга 90-х

18 декабря

Александр Сокуров завершает работу над фильмом о Второй мировой войне

В январе 2022 года ленту под названием «Сказка» предложат отборочным комиссиям международных смотров