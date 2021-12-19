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Чарли Кокс закрутит роман с Ольгой Куриленко в шпионской драме «Измена»

19 декабря
2021 год

Новости кино >>
19 декабря 2021
Ольга Куриленко, Чарли Кокс и Уна Чаплин получили главные роли в шестисерийной шпионской драме Netflix «Измена» (Treason), уверяет Deadline.

Чарли Кокс закрутит роман с Ольгой Куриленко в шпионской драме «Измена»
фото: deadline.com

Зрителям поведают об агенте MI6 Адаме Лоуренсе (Кокс), закрутившем роман с российской разведчицей Карой (Куриленко). Из-за любовного треугольника, в который оказалась втянута жена Лоуренса Мэдди (Чаплин), их секреты и прошлое могут стать достоянием общественности, а это грозит всей троице смертельной опасностью.

Шоураннером и сценаристом мини-сериала заявлен автор «Шпионского моста» Мэтт Чарман, а поставит его режиссер «Ведьмака» Луиза Хупер.
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№ 1
Инесса Поуски   19.12.2021 - 13:36
Как-то грустно, что Куриленко, когда-то снимавшаяся аж в Бонде, сейчас совсем пропала и снимается только в фильмах средней руки( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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