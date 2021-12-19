Чарли Кокс закрутит роман с Ольгой Куриленко в шпионской драме «Измена»

Ольга Куриленко
, Чарли Кокс
и Уна Чаплин
получили главные роли в шестисерийной шпионской драме Netflix «Измена» (Treason), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают об агенте MI6 Адаме Лоуренсе (Кокс), закрутившем роман с российской разведчицей Карой (Куриленко). Из-за любовного треугольника, в который оказалась втянута жена Лоуренса Мэдди (Чаплин), их секреты и прошлое могут стать достоянием общественности, а это грозит всей троице смертельной опасностью.
Шоураннером и сценаристом мини-сериала заявлен автор «Шпионского моста
» Мэтт Чарман, а поставит его режиссер «Ведьмака
» Луиза Хупер.
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