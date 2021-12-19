Билл Кондон снимет сериал про Фрэнка Синатру

Билл Кондон
выступит режиссером, сценаристом и шоураннером сериала Netflix о Фрэнке Синатре
, сообщает Deadline
.
Зрителям обещают «наиболее полный байопик легендарного певца, актера, продюсера и квинтэссенции знаменитости Америки XX века»
. В шоу можно будет услышать песни Синатры, а среди продюсеров заявлена его дочь Тина Синатра.
Это не первый сериал про певца. В 1992 году вышел «Синатра» с Филипом Касноффом
в титульном образе, а компанию ему составили Марсия Гэй Харден
, Джина Гершон
и Олимпия Дукакис
. Полнометражным байопиком многие годы грезил Мартин Скорсезе
, пока не отказался
от идеи из-за возражений семьи Синатры.
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