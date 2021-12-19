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Билл Кондон снимет сериал про Фрэнка Синатру

19 декабря
2021 год

Новости кино >>
19 декабря 2021
Билл Кондон выступит режиссером, сценаристом и шоураннером сериала Netflix о Фрэнке Синатре, сообщает Deadline.


Зрителям обещают «наиболее полный байопик легендарного певца, актера, продюсера и квинтэссенции знаменитости Америки XX века». В шоу можно будет услышать песни Синатры, а среди продюсеров заявлена его дочь Тина Синатра.

Это не первый сериал про певца. В 1992 году вышел «Синатра» с Филипом Касноффом в титульном образе, а компанию ему составили Марсия Гэй Харден, Джина Гершон и Олимпия Дукакис. Полнометражным байопиком многие годы грезил Мартин Скорсезе, пока не отказался от идеи из-за возражений семьи Синатры.
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№ 1
Инесса Поуски   19.12.2021 - 13:38
Что-то Нетфликс прям готовит для нас много нового и интересного! Оно и понятно, так много проектов выстрелили, деньги есть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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