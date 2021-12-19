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«Терминатора» научат стратегии

19 декабря
2021 год

Новости кино >>
19 декабря 2021
По вселенной «Терминатора» создают новую игру. В сети появился тизер-трейлер стратегии в реальном времени Terminator: Dark Fate — Defiance, которую представило публике издательство Slitherine.



В основу новой игры ляжет сюжет картины Тима Миллера «Терминатор: Тёмные судьбы». По информации 3DNews, геймерам предстоит играть за командира фракции «Основатели», сражающейся с «Легионом», состоящим из синтетических машин, занимающихся геноцидом человечества.

Стратегию, чей релиз состоится в 2022 году на ПК, разрабатывает российская студия Cats Who Play.

«Терминатора» научат стратегии
фото: Terminator: Resistance - Annihilation Line

Ранее, а именно 10 декабря, польская студия Teyon порадовала геймеров четырехчасовым дополнением к фантастическому шутеру от первого лица Terminator: Resistance, основанному на классической дилогии Джеймса Кэмерона. В DLC под названием Annihilation Line можно отправиться в опасное путешествие с самим Кайлом Ризом, которого в оригинале играл Майкл Бин. В кадре также появляется небезызвестная фотография Сары Коннор в исполнении Линды Хэмилтон.
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