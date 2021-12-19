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Не стало режиссера фильмов «34-й скорый» и «Мы из будущего» Андрея Малюкова

19 декабря
2021 год

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19 декабря 2021
Не стало народного артиста РФ, дяди композитора Ивана Бурляева, известного режиссера, сценариста и продюсера Андрея Малюкова. Ему было 73 года. Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

«Сегодня, в день памяти Святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат Андрей Малюков. В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид... Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов. Светлая тебе память, мой любимый брат!», — написала актриса и режиссер.

Не стало режиссера фильмов «34-й скорый» и «Мы из будущего» Андрея Малюкова
фото: rbc.ru

Андрей Игоревич родился 6 января 1948-го в Новосибирске. С 1961-го по 1968-й был актером и режиссером Новосибирского Народного театра-студии «Юность». В 1971-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Ефима Дзигана. В том же году вышел его режиссерский дебют — короткометражное «Возвращение катера».

В 1977-м, став режиссером-постановщиком киностудии «Мосфильм», дебютировал в полном метре популярным боевиком «В зоне особого внимания», отмеченным Серебряной медалью имени А. Довженко и премией имени братьев Васильевых. В 1981-м поставил один из первых советских фильмов-катастроф – «34-й скорый». За свою жизнь успел поставить 25 фильмов и сериалов, включая «Я — русский солдат», «Мы из будущего», «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег», «МосГаз», «Григорий Р.» и «Матч».
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34-й скорыйВ зоне особого вниманияВозвращение катераГригорий Р.Грозовые воротаДиверсантИмперия под ударомМатчМосГазМы из будущегоПобегСпецназСпецназ 2Я - русский солдат

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