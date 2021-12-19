Не стало режиссера фильмов «34-й скорый» и «Мы из будущего» Андрея Малюкова

Не стало народного артиста РФ, дяди композитора Ивана Бурляева
, известного режиссера, сценариста и продюсера Андрея Малюкова
. Ему было 73 года. Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
его двоюродная сестра Наталья Бондарчук
.
«Сегодня, в день памяти Святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат Андрей Малюков. В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид... Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов. Светлая тебе память, мой любимый брат!», —
написала актриса и режиссер.
Андрей Игоревич
родился 6 января 1948-го в Новосибирске. С 1961-го по 1968-й был актером и режиссером Новосибирского Народного театра-студии «Юность». В 1971-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Ефима Дзигана
. В том же году вышел его режиссерский дебют — короткометражное «Возвращение катера
».
В 1977-м, став режиссером-постановщиком киностудии «Мосфильм», дебютировал в полном метре популярным боевиком «В зоне особого внимания
», отмеченным Серебряной медалью имени А. Довженко и премией имени братьев Васильевых. В 1981-м поставил один из первых советских фильмов-катастроф – «34-й скорый
». За свою жизнь успел поставить 25 фильмов и сериалов, включая «Я — русский солдат
», «Мы из будущего
», «Империя под ударом
», «Спецназ
», «Диверсант
», «Грозовые ворота
», «Побег
», «МосГаз
», «Григорий Р.
» и «Матч
».
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