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Кейт Бланшетт и Кевин Клайн сыграют в сериале Альфонсо Куарона

2 декабря
2021 год

Новости кино >>
2 декабря 2021
Альфонсо Куарон поставит сериал в линейке Apple Originals. Главные роли в психологическом триллере «Все совпадения случайны» закреплены за Кейт Бланшетт и Кевином Клайном, уточняет пресс-служба Apple.

Куарон выступит сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером всех эпизодов. За визуальную составляющую отвечают операторы Эммануэль Любецки и Бруно Дельбоннель.

Кейт Бланшетт и Кевин Клайн сыграют в сериале Альфонсо Куарона
фото: variety.com

Зрителей ожидает адаптация одноименного романа Рени Найт, рассказывающего об успешной и уважаемой телевизионной журналистке Кэтрин Равенскрофт (Бланшетт). Переехав в новый дом, героиня находит на прикроватном столике в спальне интригующую книгу, написанную вдовцом (Клайн). Когда она начинает ее читать, то с ужасом понимает, что главный персонаж – это она сама, а описываемые трагические события – то, что она так тщательно пыталась оставить навсегда в прошлом. Эта история проливает свет на темную тайну, которую, как ей казалось, знала только она одна.

Шоу станет первым проектом Альфонсо Куарона для Apple TV+ после того, как он заключил соглашение о многолетнем сотрудничестве и разработке сериалов эксклюзивно для платформы. Это также его первый опыт в написании сценария и постановке сериала. Помимо данной экранизации, в производстве находится фильм в линейке Apple Original Film «Рэймонд и Рэй», где Куарон числится продюсером.
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