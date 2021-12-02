Кейт Бланшетт и Кевин Клайн сыграют в сериале Альфонсо Куарона

Альфонсо Куарон
поставит сериал в линейке Apple Originals. Главные роли в психологическом триллере «Все совпадения случайны
» закреплены за Кейт Бланшетт
и Кевином Клайном
, уточняет пресс-служба Apple.
Куарон выступит сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером всех эпизодов. За визуальную составляющую отвечают операторы Эммануэль Любецки
и Бруно Дельбоннель
.
Зрителей ожидает адаптация одноименного романа Рени Найт, рассказывающего об успешной и уважаемой телевизионной журналистке Кэтрин Равенскрофт (Бланшетт). Переехав в новый дом, героиня находит на прикроватном столике в спальне интригующую книгу, написанную вдовцом (Клайн). Когда она начинает ее читать, то с ужасом понимает, что главный персонаж – это она сама, а описываемые трагические события – то, что она так тщательно пыталась оставить навсегда в прошлом. Эта история проливает свет на темную тайну, которую, как ей казалось, знала только она одна.
Шоу станет первым проектом Альфонсо Куарона для Apple TV+ после того, как он заключил
соглашение о многолетнем сотрудничестве и разработке сериалов эксклюзивно для платформы. Это также его первый опыт в написании сценария и постановке сериала. Помимо данной экранизации, в производстве находится фильм в линейке Apple Original Film «Рэймонд и Рэй», где Куарон числится продюсером.
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