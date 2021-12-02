Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул»

По сюжету молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого – то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность — организаторы требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.
«Я познакомилась с режиссером "Каникул" Анной Кузнецовой через моего друга и режиссера, с которым мы работаем, – Бориса Хлебникова. Он был одним из мастеров курса Ани в Московской школе кино и рекомендовал мне ее как невероятно последовательного автора, с очень твердой режиссерской позицией и точным пониманием того, что и как она рассказывает. И мне очень понравился сценарий Анны – абсолютно современное произведение про живых людей с невероятной фактурой, — вспоминает продюсер картины Наталья Дрозд. — Нам показывают очень необычный мир героев — мир детского театрального коллектива, мир детей и преподавателей, детского театрального фестиваля. Основную ткань этого сценария составляет сочетание нежной лирики и юмора, которую я давно в нашем кино не встречала. Сценарий написан с максимальной верой в человека, в том числе с верой в зрителя, который будет его смотреть».
фото: пресс-служба кинокомпании «Форест Фильм»
Съемочный период фильма начался в октябре. Съемки проходили в Москве и Краснодарском крае. За производство отвечает российская компания «Форест Фильм» в копродукции с финской Aamu. Картина создается при поддержке Министерства культуры РФ, фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и фонда Eurimages.
«Мы рады продолжить сотрудничество с Натальей Дрозд, одним из со-продюсеров нашего "Купе номер шесть". Нам понравился сценарий этого дебютного фильма. Съемочный период "Каникул" подошел к концу, и мы с нетерпением ждем материала, снятого Анной Кузнецовой и ее командой», — говорит со-продюсер Юсси Рантамяки.
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