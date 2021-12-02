Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул»

2 декабря
2021 год

Новости кино >>
2 декабря 2021
Завершились съемки дебютного фильма Анны Кузнецовой «Каникулы». Согласно пресс-службе кинокомпании «Форест Фильм», отвечающей за производство картины, главные роли сыграли Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Егор Леонтьев, Магога Мачульская и Марфа Иванова. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Яни-Петтери Пасси, а звукорежиссером является Янне Лайне.

Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул»
фото: пресс-служба кинокомпании «Форест Фильм»

По сюжету молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого – то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность — организаторы требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.

«Я познакомилась с режиссером "Каникул" Анной Кузнецовой через моего друга и режиссера, с которым мы работаем, – Бориса Хлебникова. Он был одним из мастеров курса Ани в Московской школе кино и рекомендовал мне ее как невероятно последовательного автора, с очень твердой режиссерской позицией и точным пониманием того, что и как она рассказывает. И мне очень понравился сценарий Анны – абсолютно современное произведение про живых людей с невероятной фактурой, — вспоминает продюсер картины Наталья Дрозд. — Нам показывают очень необычный мир героев — мир детского театрального коллектива, мир детей и преподавателей, детского театрального фестиваля. Основную ткань этого сценария составляет сочетание нежной лирики и юмора, которую я давно в нашем кино не встречала. Сценарий написан с максимальной верой в человека, в том числе с верой в зрителя, который будет его смотреть».

Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул»
фото: пресс-служба кинокомпании «Форест Фильм»

Съемочный период фильма начался в октябре. Съемки проходили в Москве и Краснодарском крае. За производство отвечает российская компания «Форест Фильм» в копродукции с финской Aamu. Картина создается при поддержке Министерства культуры РФ, фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и фонда Eurimages.

«Мы рады продолжить сотрудничество с Натальей Дрозд, одним из со-продюсеров нашего "Купе номер шесть". Нам понравился сценарий этого дебютного фильма. Съемочный период "Каникул" подошел к концу, и мы с нетерпением ждем материала, снятого Анной Кузнецовой и ее командой», — говорит со-продюсер Юсси Рантамяки.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова и Анастасия Уколова превратились в инстаграм-девушек
персоны
Наталья ДроздПолина КутеповаЕгор ЛеонтьевИрина Носова (II)Яни-Петтери ПассиДарья СавельеваБорис Хлебников
фильмы
КаникулыКупе номер шесть

фотографии >>
Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул» фотографии
Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул» фотографии
Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул» фотографии
Дарья Савельева, Полина Кутепова и Ирина Носова вернулись с «Каникул» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Бурматов
30 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Бурматов.
Владимир Наумов
29 ноября ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Наумов.
Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Фатима Кладо
28 ноября ушла из жизни актриса, педагог Фатима Кладо.

День рождения >>

Нина Антонова
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Илья Ригин
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Стивен Бауэр
Дональд Вудс
Дитрих Кёрнер
Люси Лью
Бритни Спирс
Уоррен Уильям
Джули Харрис
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

День мёртвых
драма
Россия, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
На близком расстоянии
драма
Литва, Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Дом Gucci
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram