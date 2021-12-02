Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря

Эксклюзивная премьера оригинального сериала Kion «Два» состоится в онлайн-кинотеатре 23 декабря. Главные роли в криминальной комедии сыграли Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Соавтором сценария и шоураннером сериала совместного производства Kulik Production и Kion также выступил Кулик, уточняет пресс-служба МТС.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Зрителей ожидает серия комедийных скетчей о двух друзьях-сантехниках, пытающихся разбогатеть. В каждой серии Лёха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план, как стать миллионером, а Жека, молчаливый, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга, потому что знает: ничем хорошим это не закончится. Но у Жеки есть личный мотиватор — вечно недовольная супруга Наталья. Ей постоянно нужны деньги, она умело манипулирует мужем — у него нет шансов отказаться. Каждое дело, сулящее напарникам легкие деньги, оборачивается полным провалом. И только жадность Лёхи и простодушная доверчивость Жеки заставляют их снова и снова возвращаться в криминальный мир. Герои сериала столкнутся с серьезными испытаниями, благодаря которым смогут проверить силу характера, мужество и дружбу.
По словам Евгения Кулика, «персонажи нашего сериала реалистичны, каждый зритель в них может узнать либо себя, либо соседа по лестничной площадке. Героям предстоит столкнуться с серьезными испытаниями, которые проверят их на прочность. А после того, как преступный мир захватит Лёху и Жеку с головой, им нужно будет ответить на самый главный вопрос – как в этом бесчеловечном мире остаться людьми. Это история о моральных устоях, точнее о том, что от них сегодня осталось».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Скетч с героями Лёхой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика задолго до производства сериала и набрал более 1,5 млн просмотров за короткий период. Успех пилотной серии подтолкнул авторов заняться разработкой полноценного сериала.
«Мой герой — вроде бы взрослый человек, но склонный броситься в омут с головой в различные авантюры. С одной стороны, его можно понять, он хочет для себя и друга лучшей жизни. Но с другой — он совершенно не задумывается о последствиях, которые, естественно, настигают напарников после очередного "дела". Меня в этом проекте в первую очередь привлек юмор, так как это моя специализация. Хотя в этой истории есть моменты, на которых можно и погрустить», — рассказал Алексей Кривеня.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Компанию исполнителям главных ролей составят Ирина Соболева, Роман Маякин и Юлия Гришаева. За постановку первого сезона отвечают Сергей Наумов и Станислав Светлов. Криминальная комедия будет доступна для просмотра в формате киносторис. Продолжительность каждой серии составит десять минут. Проект можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion как полнометражный фильм, либо как сериал из семи десятиминутных эпизодов.
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