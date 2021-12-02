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Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря

2 декабря
2021 год

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2 декабря 2021
Эксклюзивная премьера оригинального сериала Kion «Два» состоится в онлайн-кинотеатре 23 декабря. Главные роли в криминальной комедии сыграли Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Соавтором сценария и шоураннером сериала совместного производства Kulik Production и Kion также выступил Кулик, уточняет пресс-служба МТС.

Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря
фото: пресс-служба компании «МТС»

Зрителей ожидает серия комедийных скетчей о двух друзьях-сантехниках, пытающихся разбогатеть. В каждой серии Лёха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план, как стать миллионером, а Жека, молчаливый, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга, потому что знает: ничем хорошим это не закончится. Но у Жеки есть личный мотиватор — вечно недовольная супруга Наталья. Ей постоянно нужны деньги, она умело манипулирует мужем — у него нет шансов отказаться. Каждое дело, сулящее напарникам легкие деньги, оборачивается полным провалом. И только жадность Лёхи и простодушная доверчивость Жеки заставляют их снова и снова возвращаться в криминальный мир. Герои сериала столкнутся с серьезными испытаниями, благодаря которым смогут проверить силу характера, мужество и дружбу.

По словам Евгения Кулика, «персонажи нашего сериала реалистичны, каждый зритель в них может узнать либо себя, либо соседа по лестничной площадке. Героям предстоит столкнуться с серьезными испытаниями, которые проверят их на прочность. А после того, как преступный мир захватит Лёху и Жеку с головой, им нужно будет ответить на самый главный вопрос – как в этом бесчеловечном мире остаться людьми. Это история о моральных устоях, точнее о том, что от них сегодня осталось».

Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря
фото: пресс-служба компании «МТС»

Скетч с героями Лёхой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика задолго до производства сериала и набрал более 1,5 млн просмотров за короткий период. Успех пилотной серии подтолкнул авторов заняться разработкой полноценного сериала.

«Мой герой — вроде бы взрослый человек, но склонный броситься в омут с головой в различные авантюры. С одной стороны, его можно понять, он хочет для себя и друга лучшей жизни. Но с другой — он совершенно не задумывается о последствиях, которые, естественно, настигают напарников после очередного "дела". Меня в этом проекте в первую очередь привлек юмор, так как это моя специализация. Хотя в этой истории есть моменты, на которых можно и погрустить», — рассказал Алексей Кривеня.

Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря
фото: пресс-служба компании «МТС»

Компанию исполнителям главных ролей составят Ирина Соболева, Роман Маякин и Юлия Гришаева. За постановку первого сезона отвечают Сергей Наумов и Станислав Светлов. Криминальная комедия будет доступна для просмотра в формате киносторис. Продолжительность каждой серии составит десять минут. Проект можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion как полнометражный фильм, либо как сериал из семи десятиминутных эпизодов.
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Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря фотографии
Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря фотографии
Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря фотографии
Сериал Евгения Кулика «Два» выйдет 23 декабря фотографии
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