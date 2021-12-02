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Гарик Сукачёв выпустил музыкальный фильм

2 декабря
2021 год

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2 декабря 2021
Гарик Сукачёв снял музыкальный фильм «Пой, ветер» на основе своей одноименной песни. Роль главного героя исполнил Василий Мищенко. Об этом сообщает пресс-служба картины.

Гарик Сукачёв выпустил музыкальный фильм
фото: afisha.ru

По словам известного музыканта, «кто-то уже перестал мечтать, а кто-то никогда и не мечтал. Кому-то лишь казалось, что он мечтает. Но только любовь есть на земле, больше ничего. Вот всё, что спасает нас. В любом случае нет ничего более прекрасного на этой Богом забытой земле».

В основе картины – личная история одного человека о любви, которая прошла через всю жизнь. Съёмки прошли осенью в Тверской области на берегу реки Вазуза.



«Пой, ветер» — лирическая композиция о скоротечности жизни и настоящей любви. Любовь – единственное, что может спасти от губительной тоски: таков лейтмотив песни и всего нового EP «Помнишь», записанного в студии Сукачёва и ставшего первым студийным альбомом после пластинки «246», представленной в 2019 году. Три песни из альбома «Тишина», «Ай, былбылым» и «Разговор на остановке трамвая» ранее выходили в качестве синглов.
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