Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы»

Действие развернется сразу после случайного обращения Женька в вампира, совпавшего с кануном Нового года. Праздничный настрой самого молодого члена смоленской семьи растопит сердца даже тех, кто несколько веков не обращал внимание на смену цифр в календаре.
«Знаю точно, что сериал нравится огромному числу людей, я слышу много приятных слов о роли. Мои друзья и близкие восприняли Женю как часть меня, моего характера. И, конечно, в финале первого сезона я по-семейному переживал за своих коллег по кадру. Было очень интересно, как все будет выглядеть в итоге в сериале и каким будет продолжение. Конечно, я обрадовался возможности сняться в новогодней серии. Это приквел истории, мы узнаем, как Женек принял новость о том, что он теперь – вампир, и как его приняла семья. К тому же в канун Нового года он получит подарок судьбы, и не один! Побывает в гостях у самых известных вампиров России, возможно, даже влюбится. И точно обретет новый смысл жизни и дом», — поделился Глеб Калюжный.
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