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Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы»

2 декабря
2021 год

Новости кино >>
2 декабря 2021
Глеб Калюжный вернется к образу Женька в специальном новогоднем эпизоде «Вампиров средней полосы», сообщает пресс-служба видеосервиса Start.

Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Действие развернется сразу после случайного обращения Женька в вампира, совпавшего с кануном Нового года. Праздничный настрой самого молодого члена смоленской семьи растопит сердца даже тех, кто несколько веков не обращал внимание на смену цифр в календаре.

«Знаю точно, что сериал нравится огромному числу людей, я слышу много приятных слов о роли. Мои друзья и близкие восприняли Женю как часть меня, моего характера. И, конечно, в финале первого сезона я по-семейному переживал за своих коллег по кадру. Было очень интересно, как все будет выглядеть в итоге в сериале и каким будет продолжение. Конечно, я обрадовался возможности сняться в новогодней серии. Это приквел истории, мы узнаем, как Женек принял новость о том, что он теперь – вампир, и как его приняла семья. К тому же в канун Нового года он получит подарок судьбы, и не один! Побывает в гостях у самых известных вампиров России, возможно, даже влюбится. И точно обретет новый смысл жизни и дом», — поделился Глеб Калюжный.

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К своим персонажам в специальной серии также вернутся Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич и Екатерина Кузнецова. За сценарий, как и в первом сезоне, отвечает автор идеи и шоураннер сериала Алексей Акимов, а режиссерское кресло занял Андрей Богатырёв. Второй сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в 2022 году.
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Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы» фотографии
Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы» фотографии
Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы» фотографии
Глеб Калюжный присоединился к новогодним «Вампирам средней полосы» фотографии
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