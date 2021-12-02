Тимофей Трибунцев в роли гениального инженера в трейлере комедии «Мой папа не подарок»

В сети появился трейлер новогодней комедии «Мой папа не подарок
» режиссёра Александра Карпиловского
(«Частное пионерское
»).
Макс никогда в жизни так не ждал Нового Года. Косплей-фестиваль геймеров! Приз лучшего игрока! Вдруг на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и ее суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он всё сделает, чтобы оказаться на Косплее. Выиграет гонку на супердронах. Обезвредит таинственного злодея. Провернёт ограбление и спасёт отца от банкротства…
Главные роли в картине сыграли Тимофей Трибунцев
, Ольга Медынич
, Никита Табунщик
, Полина Гухман
, Максим Лагашкин
, Алексей Кравченко
и другие.
«На съёмках фильма «Мой папа не подарок» была очень тёплая атмосфера на площадке, собралась душевная группа
, — поделился Тимофей Трибунцев. — Я думаю, что у нас получилась весёлая новогодняя история для семейного просмотра о том, как трудно порою бывает взрослым вернуть потерянное доверие своих детей и о том, как важно детям знать, что их любят, ценят и понимают. Мой герой – вдохновлённый своими изобретениями талантливый инженер, всем вокруг он кажется непонятным, «не от мира сего». И сын воспринимает его тоже как человека со странностями, но происходят некоторые события, и мальчик осознаёт, что папа на самом деле очень классный
».
В широкий прокат фильм «Мой папа не подарок
» выйдет 23 декабря 2021 года.
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