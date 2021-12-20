Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку»

20 декабря
2021 год

Новости кино >>
20 декабря 2021
На СТС 10 января в 19:00 стартует новый комедийный сериал «Семейка», в котором главные роли исполнили Борис Дергачёв, Ольга Дибцева, Вадим Демчог и Татьяна Орлова. Согласно пресс-службе канала, сразу после телеэфира состоится премьера на more.tv.

Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку»
фото: пресс-служба телеканала СТС

В каждой серии Сергей и Надя Нестеровы в исполнении Дергачёва и Дибцевой обсуждают с психологом (Демчог) проблемы большой семьи: кризис среднего возраста, манипуляции бабушки Тамары (Орлова), подростковые дилеммы дочерей Кати (Мария Корнеева) и Василисы (Карина Хисматулина), гиперактивность сына Миши (Алексей Родионов). Но главное, ради чего они приходят к специалисту, — это спасти 17-летний брак.

«Мне кажется, наш сериал — отличный способ посмотреть на себя со стороны, разобраться в бытовых ситуациях и понять, что из-за чего-то, возможно, не стоит ссориться. Хочется показать своего героя человеком, который с помощью психолога, семьи, детей, любви и юмора пытается справиться со всеми трудностями», — говорит Борис Дергачёв.

Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Сам актер никогда не обращался к психологам, а его партнерша Ольга Дибцева, напротив, о психологии знает все: «Психология перевернула мою жизнь, помогла найти себя. И мне кажется, не будь этого, сейчас я бы не имела ни такую карьеру, ни семью. Продолжаю работать с психологом, но не так часто, как раньше. Иногда у меня возникают вопросы, поэтому периодически прорабатываю их со специалистами». В отличие от своей героини Ольге повезло со свекровью: «Мама моего мужа Ромы — просто святой человек, мягкая и добрая женщина. Она мама троих детей, воспитавшая прекрасного сына и двух девочек. А вот моя экранная свекровь Тамара, конечно, не такая».

Исполнительница роли Тамары Татьяна Орлова шутливо оправдывала поступки своей героини с непростым характером: «Для Тамары сын — это лучшее, что может быть. Но вот ему попалась такая жена, которая опоила и охмурила его, в общем, просто чудовище в жизни принца. Все, что делает его жена, плохо, неправильно, поэтому он бедный и заблудившийся мальчик. И Тамара в каждой сцене дает понять, что он достоин лучшего».

Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Съемки 17-серийной истории проходили в павильоне, где художники построили квартиру Нестеровых и кабинет психолога Якова Семёновича Гомельского, которого сыграл Вадим Демчог — не только профессиональный актер, но и кандидат психологических наук.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В новом телесезоне СТС покажет продолжения сериалов «Родком», «Дылды» и «Гости из прошлого»
Борис Дергачев: «Хочется, чтобы в российском кино перестали штамповать проекты»
Поиск по меткам
СТС
персоны
Вадим ДемчогБорис ДергачевОльга ДибцеваТатьяна ОрловаАлексей Родионов (IV)
фильмы
Семейка

фотографии >>
Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку» фотографии
Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку» фотографии
Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку» фотографии
Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Малюков
19 декабря ушёл из жизни режиссёр Андрей Малюков.
Сергей Шаппу
18 декабря ушёл из жизни Сергей Шаппу.
Алексей Карпов
18 декабря ушёл из жизни композитор Алексей Карпов.
Валентина Гилка
18 декабря ушла из жизни актриса Валентина Гилка.

День рождения >>

Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Виталий Егоров
Михаил Еремеев
Елена Романова
Дмитрий Рыбаков
Галина Сазонова
Валерий Шептекита
Аугусто Бенедико
Бланш Бэйкер
Тамара Вишневская
Мала Пауэрс
Элен Ролле
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Триумф
драма, комедия
Франция, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
Тигры
биография, драма, спортивный фильм
Швеция, Дания, Италия, 2020
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram