Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку»

В каждой серии Сергей и Надя Нестеровы в исполнении Дергачёва и Дибцевой обсуждают с психологом (Демчог) проблемы большой семьи: кризис среднего возраста, манипуляции бабушки Тамары (Орлова), подростковые дилеммы дочерей Кати (Мария Корнеева) и Василисы (Карина Хисматулина), гиперактивность сына Миши (Алексей Родионов). Но главное, ради чего они приходят к специалисту, — это спасти 17-летний брак.
«Мне кажется, наш сериал — отличный способ посмотреть на себя со стороны, разобраться в бытовых ситуациях и понять, что из-за чего-то, возможно, не стоит ссориться. Хочется показать своего героя человеком, который с помощью психолога, семьи, детей, любви и юмора пытается справиться со всеми трудностями», — говорит Борис Дергачёв.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Сам актер никогда не обращался к психологам, а его партнерша Ольга Дибцева, напротив, о психологии знает все: «Психология перевернула мою жизнь, помогла найти себя. И мне кажется, не будь этого, сейчас я бы не имела ни такую карьеру, ни семью. Продолжаю работать с психологом, но не так часто, как раньше. Иногда у меня возникают вопросы, поэтому периодически прорабатываю их со специалистами». В отличие от своей героини Ольге повезло со свекровью: «Мама моего мужа Ромы — просто святой человек, мягкая и добрая женщина. Она мама троих детей, воспитавшая прекрасного сына и двух девочек. А вот моя экранная свекровь Тамара, конечно, не такая».
Исполнительница роли Тамары Татьяна Орлова шутливо оправдывала поступки своей героини с непростым характером: «Для Тамары сын — это лучшее, что может быть. Но вот ему попалась такая жена, которая опоила и охмурила его, в общем, просто чудовище в жизни принца. Все, что делает его жена, плохо, неправильно, поэтому он бедный и заблудившийся мальчик. И Тамара в каждой сцене дает понять, что он достоин лучшего».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Съемки 17-серийной истории проходили в павильоне, где художники построили квартиру Нестеровых и кабинет психолога Якова Семёновича Гомельского, которого сыграл Вадим Демчог — не только профессиональный актер, но и кандидат психологических наук.
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