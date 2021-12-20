Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе

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Смотр состоится летом 2022 года

На СТС 10 января стартует новый комедийный сериал

Борис Дергачёв и Ольга Дибцева образовали «Семейку»

19 декабря

Не стало режиссера фильмов «34-й скорый» и «Мы из будущего» Андрея Малюкова

Ему было 73 года