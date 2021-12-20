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Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе

20 декабря
2021 год

Новости кино >>
20 декабря 2021
Глеб Калюжный и Анастасия Красовская исполнят главные роли в сериале «Чёрная весна», к съемкам которого приступили Start и «Марс Медиа». За постановку и сценарий отвечают Сергей Тарамаев и Любовь Львова, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По сюжету 17-летний Мел (Калюжный) и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Чёрная весна», существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.

«Мой герой Мел — романтик, который безответно влюблен в свою лучшую подругу. Он не от мира сего, но с доброй душой. Мел и его друзья живут в маленьком городе, где всё вокруг для них привычно и серо. Ребятам скучно и нечем заняться, а обстоятельства, в которых они находятся, только подталкивают их к мысли о том, как несправедлив этот мир по отношению к тем, кто не может за себя постоять. "Вот бы здорово решать все проблемы как раньше — по чести, на дуэли!", — думают они и создают закрытый дуэльный клуб под названием "Чёрная весна"», — рассказал Глеб Калюжный.

Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В сериале также появятся Сергей Гилёв, Никита Кологривый, Александр Яценко, Артём Ткаченко, Иван Мулин, Даниил Воробьёв, Евгений Коряковский, Артём Кошман, Анатолий Белый и Николай Фоменко. Премьера состоится эксклюзивно в линейке оригинальных проектов Start в 2022 году.

По словам Сергея Тарамаева, «"Чёрная весна" — сериал о желании выйти за флажки, расставленные обществом — моральные, социальные и нравственные. Главный герой фильма, Егор Мелин по прозвищу Мел, кричит в отчаянии: "Почему всегда люди делают все не так?" Эти слова, произнесенные впервые в романе Сэлинджера "Над пропастью во ржи", о том, что нас опутывает глобальная ложь, которую мы перестаем замечать и которая становится частью нашей жизни. Единственным критерием настоящего, тем, ради чего стоит жить, является любовь. Она разрывает эти лживые ханжеские рамки и запреты, навязанные обществом».
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Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе фотографии
Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе фотографии
Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе фотографии
Глеб Калюжный и Анастасия Красовская снимаются в сериале о молодежном дуэльном клубе фотографии
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