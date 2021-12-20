Даррен Аронофски назначен председателем жюри четвертого фестиваля Patriki Film Festival

Известный американский режиссёр Даррен Аронофски станет председателем жюри конкурсной программы четвертого фестиваля Patriki Film Festival. Смотр пройдет летом 2022 года и станет первым международным онлайн-кинофестивалем в России c конкурсной программой. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра.
«Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию "Гран-при". Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года. Удивите нас своей оригинальностью и авторским взглядом!», — прокомментировал Аронофски.
фото: пресс-служба фестиваля
Отправить заявку на участие в конкурсной программе можно уже с 20 декабря — принимаются фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом. Все работы участников будут доступны для свободного онлайн-просмотра в течение всего времени проведения фестиваля. В шорт-лист конкурсной программы Patriki Film Festival войдут семь картин, из которых будет выбран обладатель главной награды.
Patriki Film Festival-2022 будет включать несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами, благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия. На фестивале, основанном Мариной Жигаловой и Алексеем Боковым, состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Генеральным информационным партнером смотра в 2022-м снова выступит медиахолдинг Independent Media.
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