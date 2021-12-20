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«Трудные подростки» отметят Новый Год вместе с Анной Семенович

20 декабря
2021 год

Новости кино >>
20 декабря 2021
На more.tv 27 декабря состоится эксклюзивная премьера новогоднего спецвыпуска «Трудных подростков», сообщает пресс-служба сервиса.

По сюжету предновогодней серии Антон Ковалёв (Никита Волков) наконец получил заслуженное признание за свою работу с трудными подростками. В канун Нового года его номинировали на общероссийскую волонтерскую премию «Горящие сердца». Но у организаторов есть одно условие: на церемонию нужно обязательно прийти со своими подопечными. И, конечно же, подростки быстро превращают светское мероприятие в абсолютный хаос.

«Трудные подростки» отметят Новый Год вместе с Анной Семенович
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Специальным гостем эпизода стала Анна Семенович, сыгравшая вымышленную версию себя — звезду шоу-бизнеса, которая ведет церемонию вручения премии «Горящие сердца». Это не просто камео, а полноценная роль второго плана. Анастасия Крылова, Виталий Андреев, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Виктория Буцких и Дарья Алыпова вернулись к своим персонажам. Режиссером праздничной серии выступил Рустам Ильясов, работавший над всеми тремя сезонами сериала.

«Мы смонтировали третий сезон и к монтажу последней серии уже начали скучать по ребятам. Круто было еще раз увидеться в этом году, потому что обычно мы собираем героев только на летний "лагерь", а теперь у нас был и небольшой зимний. Было очень здорово побыть вместе в этой новогодней атмосфере и поснимать "Трудных подростков"», — рассказали о съемках серии продюсер и автор сценария сериала Екатерина Матвиенко и актеры Никита Волков, Владимир Гарцунов и Алёна Швиденкова в рамках Q&A сессии фестиваля Bubble Comics Con 2021.
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обсуждение >>
№ 1
Инесса Поуски   20.12.2021 - 16:48
Сериал то хороший, только не очень понятно, к чему тут Семенович? Все-таки она герой намного более взрослой аудитории, а не молодёжи читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Трудные подростки» отметят Новый Год вместе с Анной Семенович фотографии
«Трудные подростки» отметят Новый Год вместе с Анной Семенович фотографии
«Трудные подростки» отметят Новый Год вместе с Анной Семенович фотографии
«Трудные подростки» отметят Новый Год вместе с Анной Семенович фотографии
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