«Трудные подростки» отметят Новый Год вместе с Анной Семенович

На more.tv 27 декабря состоится эксклюзивная премьера новогоднего спецвыпуска «Трудных подростков», сообщает пресс-служба сервиса.
По сюжету предновогодней серии Антон Ковалёв (Никита Волков) наконец получил заслуженное признание за свою работу с трудными подростками. В канун Нового года его номинировали на общероссийскую волонтерскую премию «Горящие сердца». Но у организаторов есть одно условие: на церемонию нужно обязательно прийти со своими подопечными. И, конечно же, подростки быстро превращают светское мероприятие в абсолютный хаос.
«Мы смонтировали третий сезон и к монтажу последней серии уже начали скучать по ребятам. Круто было еще раз увидеться в этом году, потому что обычно мы собираем героев только на летний "лагерь", а теперь у нас был и небольшой зимний. Было очень здорово побыть вместе в этой новогодней атмосфере и поснимать "Трудных подростков"», — рассказали о съемках серии продюсер и автор сценария сериала Екатерина Матвиенко и актеры Никита Волков, Владимир Гарцунов и Алёна Швиденкова в рамках Q&A сессии фестиваля Bubble Comics Con 2021.
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