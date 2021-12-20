«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января

«Новогодние каникулы – отличное время отдохнуть, порадоваться и посмотреть хорошую комедию… со мной в главной роли! А если серьезно, сериал заряжен позитивом, куражом и хулиганской энергией большой команды артистов и творцов», — поделился Павел Прилучный.
Зрителей ожидает история самых обычных людей – Максима (Прилучный) и Валентины (Розанова). Он ищет способ заработать денег, а она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели - управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет – в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать свое место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
По словам режиссера сериала Ольги Акатьевой, «как только автор сценария Иван Новиков поделился идеей сериала, я сразу поняла, что обязательно сниму эту историю. Затем, к моей радости, нам удалось собрать настоящий "кастинг мечты". Наконец, вишенка на торте – убойный дуэт Ирины Розановой и Павла Прилучного. Лично я влюблена в эту парочку. Уверена, зрители тоже почувствуют невероятную энергию, которую они излучают. Огромное спасибо мультимедийному сервису Okko за доверие. Премьера сериала в первый день Нового года – отличный подарок и стимул поскорее приступить к разработке второго сезона».
«Уж не знаю, попала ли наш режиссер Ольга Акатьева в десятку, соединив нас с "мажором" Прилучным. Но мне очень понравилось! Хотя, порой, хотелось его прибить, что я иногда делала с большим удовольствием. И если бы не наша команда – классных актеров и, вообще, вся банда, а мы – банда, то прибила бы точно! Нам было в кайф! А вам – смотрите и решайте сами», — говорит Ирина Розанова.
«Предпоследняя инстанция», состоящая из десяти эпизодов хронометражем до 30 минут, будет эксклюзивно доступна в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.
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