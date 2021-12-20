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«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января

20 декабря
2021 год

Новости кино >>
20 декабря 2021
В Okko 1 января 2022 года состоится премьера эксклюзивной десятисерийной фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.

«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

«Новогодние каникулы – отличное время отдохнуть, порадоваться и посмотреть хорошую комедию… со мной в главной роли! А если серьезно, сериал заряжен позитивом, куражом и хулиганской энергией большой команды артистов и творцов», — поделился Павел Прилучный.

Зрителей ожидает история самых обычных людей – Максима (Прилучный) и Валентины (Розанова). Он ищет способ заработать денег, а она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели - управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет – в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать свое место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.

«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

По словам режиссера сериала Ольги Акатьевой, «как только автор сценария Иван Новиков поделился идеей сериала, я сразу поняла, что обязательно сниму эту историю. Затем, к моей радости, нам удалось собрать настоящий "кастинг мечты". Наконец, вишенка на торте – убойный дуэт Ирины Розановой и Павла Прилучного. Лично я влюблена в эту парочку. Уверена, зрители тоже почувствуют невероятную энергию, которую они излучают. Огромное спасибо мультимедийному сервису Okko за доверие. Премьера сериала в первый день Нового года – отличный подарок и стимул поскорее приступить к разработке второго сезона».

Компанию Прилучному и Розановой составили Фёдор Добронравов, Дарья Мельникова, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Яна Кошкина, Валерий Афанасьев, Екатерина Васильева, Елизавета Моряк, Вячеслав Манучаров, Денис Синявский, Ирина Чериченко, Иван Добронравов, Евгений Романцов, Дарья Любшина-Луран, Валентин Самохин, Евгений Кулаков, Денис Бургазлиев, Ёла Санько, Наталия Санько, Сергей Епишев, Павел Комаров, Мария Преснякова, Игорь Миркурбанов, Александр Соколовский, Роман Лянчук, Григорий Данцигер, Андрей Фомин, Егор Баринов, Александр Лырчиков и Дмитрий Хасис.

«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

«Уж не знаю, попала ли наш режиссер Ольга Акатьева в десятку, соединив нас с "мажором" Прилучным. Но мне очень понравилось! Хотя, порой, хотелось его прибить, что я иногда делала с большим удовольствием. И если бы не наша команда – классных актеров и, вообще, вся банда, а мы – банда, то прибила бы точно! Нам было в кайф! А вам – смотрите и решайте сами», — говорит Ирина Розанова.

«Предпоследняя инстанция», состоящая из десяти эпизодов хронометражем до 30 минут, будет эксклюзивно доступна в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

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Павел Прилучный и Ирина Розанова займутся распределением душ
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«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января фотографии
«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января фотографии
«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января фотографии
«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет 1 января фотографии
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