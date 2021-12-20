Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось»

В сети появился трейлер комедийной драмы «Оторви и выбрось
» режиссёра Кирилла Соколова
(«Папа, сдохни
»).
После четырех лет тюрьмы Оля решает начать жизнь заново. Но для этого ей нужно забрать свою десятилетнюю дочь у бабушки — деспотичной Веры Павловны. Правда, отдавать внучку она не собирается. В итоге конфликт внутри одной семьи перерастает в грандиозную погоню. Героини вовлекают новых участников, а события окончательно выходят из-под контроля, когда в их руки попадает оружие.
Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова
, Виктория Короткова
, Софья Кругова
, Александр Яценко
, Ольга Лапшина
, Виталий Хаев
, Данил Стеклов
, Игорь Грабузов
, Евгений Сытый
и другие.
Премьера ленты «Оторви и выбрось
» состоится весной 2022 года.
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