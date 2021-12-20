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Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось»

20 декабря
2021 год

Новости кино >>
20 декабря 2021
В сети появился трейлер комедийной драмы «Оторви и выбрось» режиссёра Кирилла СоколоваПапа, сдохни»).



После четырех лет тюрьмы Оля решает начать жизнь заново. Но для этого ей нужно забрать свою десятилетнюю дочь у бабушки — деспотичной Веры Павловны. Правда, отдавать внучку она не собирается. В итоге конфликт внутри одной семьи перерастает в грандиозную погоню. Героини вовлекают новых участников, а события окончательно выходят из-под контроля, когда в их руки попадает оружие.

Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось»

Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Игорь Грабузов, Евгений Сытый и другие.

Премьера ленты «Оторви и выбрось» состоится весной 2022 года.
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Оторви и выбрось

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Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось» фотографии
Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось» фотографии
Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось» фотографии
Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось» фотографии
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