Лайки ложь, да в них намек: «Красавица и дракон» заговорили по-русски (трейлер)

Новейшее аниме Мамору Хосоды
— режиссера «Девочки, покорившей время
» и «Мирая из будущего
» — обзавелось дублированным трейлером. «Красавица и дракон
», показанные этим летом на Каннском кинофестивале, ожидаются в российском прокате 14 апреля.
Судзу — застенчивая старшеклассница, которая мечтает стать певицей и тайком от подруг пишет песни. Параллельно ее мечта реализуется в виртуальном мире U, где обирает пять миллиардов пользователей. Там Судзу известна как певица-звезда Белль. Однако ее жизнь по обе стороны экрана меняется после встречи с юзером в образе дракона.
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Хосода считает «Красавицу и дракона
» «кульминацией всех предыдущих работ
», где он исследует все важные для себя темы — вроде романтики, одиночества, жизни и смерти. Уже трейлер подтверждает слова режиссера: виртуальный мир подростковых страхов появлялся у него в «Летних войнах
», мифическое существо помогало юному человеку найти себя в «Ученике чудовища
» [▶
], а самая известня главная героиня в его фильмографии — «Девочка, покорившая время
», также пережившая судьбоносную встречу.
В российском версии Белль и Дракон будут говорить голосами популярных тик-токеров — Карины Карамбейби и Влада Дурова, работающего со студией дубляжа аниме «Студийная банда» (он озвучивает Эрена Йегера в «Атаке титанов
» и Зеницу в «Истребителе демонов
»).
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