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Лайки ложь, да в них намек: «Красавица и дракон» заговорили по-русски (трейлер)

20 декабря
2021 год

Новости кино >>
20 декабря 2021
Новейшее аниме Мамору Хосоды — режиссера «Девочки, покорившей время» и «Мирая из будущего» — обзавелось дублированным трейлером. «Красавица и дракон», показанные этим летом на Каннском кинофестивале, ожидаются в российском прокате 14 апреля.



Судзу — застенчивая старшеклассница, которая мечтает стать певицей и тайком от подруг пишет песни. Параллельно ее мечта реализуется в виртуальном мире U, где обирает пять миллиардов пользователей. Там Судзу известна как певица-звезда Белль. Однако ее жизнь по обе стороны экрана меняется после встречи с юзером в образе дракона.

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Хосода считает «Красавицу и дракона» «кульминацией всех предыдущих работ», где он исследует все важные для себя темы — вроде романтики, одиночества, жизни и смерти. Уже трейлер подтверждает слова режиссера: виртуальный мир подростковых страхов появлялся у него в «Летних войнах», мифическое существо помогало юному человеку найти себя в «Ученике чудовища» [], а самая известня главная героиня в его фильмографии — «Девочка, покорившая время», также пережившая судьбоносную встречу.

Лайки ложь, да в них намек: «Красавица и дракон» заговорили по-русски (трейлер)

В российском версии Белль и Дракон будут говорить голосами популярных тик-токеров — Карины Карамбейби и Влада Дурова, работающего со студией дубляжа аниме «Студийная банда» (он озвучивает Эрена Йегера в «Атаке титанов» и Зеницу в «Истребителе демонов»).
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Лайки ложь, да в них намек: «Красавица и дракон» заговорили по-русски (трейлер) фотографии
Лайки ложь, да в них намек: «Красавица и дракон» заговорили по-русски (трейлер) фотографии
Лайки ложь, да в них намек: «Красавица и дракон» заговорили по-русски (трейлер) фотографии
Лайки ложь, да в них намек: «Красавица и дракон» заговорили по-русски (трейлер) фотографии
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