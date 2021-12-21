На фестивале «Московская премьера» обсудили проблемы и успехи российского короткого метра

В Центре Вознесенского в рамках Третьего международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера» состоялась панельная дискуссия «Онлайн vs Офлайн. Короткий метр СНГ. Союз? Нерушимых». Согласно пресс-службе смотра, разговор был посвящен короткометражному кино, поговорили о совместных путях кинопроцесса, продвижения, копродукции короткого метра на территории постсоветского пространства.
фото: пресс-служба фестиваля
Модераторами дискуссии выступили программный директор короткометражного конкурса фестиваля «Московская премьера» Александра Жукова и главный редактор сайта Кино-Театр.Ру, директор по развитию онлайн-платформы Chill Жан Просянов. В беседе приняли участие ведущие эксперты области – продюсеры, руководители агентств занимающиеся фестивальным продвижением, дистрибьюторы, организаторы кинофестивалей, представители Министерства культуры, онлайн-кинотеатров и других.
Глава Red Carpet Studio Антон Калинкин выказал долю пессимизма, поделившись мыслью о том, что никакой индустрии в короткометражном кино сейчас нет. По его словам, «есть успехи в фестивальном кино, но нет индустриального подхода. Это происходит из-за того, что есть устоявшееся представление: короткометражное кино – первый шаг в кино, его нужно быстрее проскочить. Мы пытаемся фестивалями, онлайн-платформой, другими инициативами – внешними программами развить профессиональное поле, чтобы короткометражное кино начало жить по правилам полнометражного. Такими шагами мы сможем создать такую индустрию, но пока рано об этом говорить». Кроме того, он отметил, что если продюсер не готов потратить два-три миллиона рублей на короткометражное кино, то ему нечего делать и в полнометражном кино – продюсеры пытаются получить госфинансирование, не потратить свои деньги или найти независимые источники финансирования».
фото: пресс-служба фестиваля
В рамках разговора был поднят вопрос, где найти финансирование, какие есть для этого инструменты – питчинги, фонды, частное инвестирование, и должно ли государство финансировать короткий метр, ведь в некоторых странах постсоветского пространства короткий метр финансируется. Своими мыслями по этому поводу поделились ведущий советник Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Валентин Лисицин и продюсеры Катерина Михайлова, Денис Ковалевский и Егор Одинцов. По словам Лисицина, на данный момент одной из возможных форм финансирования Минкультуры является альманах. Авторы могут подать заявку на альманах. Кроме того, существует огромное количество питчингов, а также фондов, где можно получить финансирование — президентские гранты, фонд культурных инициатив, онлайн-платформы, поддерживающие молодое кино. Существуют различные практики по отбору проектов.
Жан Просянов обратил внимание, что снять короткий метр за призовые деньги (исходя из средних цифр) очень трудно, и зачастую авторам приходится вкладывать свои деньги. Катерина Михайлова поддержала это, рассказав, что она тоже вкладывала собственные деньги в производство короткого метра. Кроме того, спикеры отметили, что на данный момент индустрия короткого метра в Европе более развита – от сценарных лабораторий до фондов, занимающихся поддержкой только короткометражного кино и короткометражных маркетов.
фото: пресс-служба фестиваля
Управляющий партнер фестивального агентства Eastwood agency Ольга Баженова согласилась с этим и обозначила несколько принципиально важных площадок короткометражного кино в Европе, куда она советует идти. В рамках одного из самых значимых короткометражных фестивалей в Клермон-Ферран проходит short film market, участие в котором поможет обратить внимание на фильм продюсеров, сейл-агентов, фестивальных отборщиков и других профессионалов. Ольга отметила ещё международный фестиваль в Турине, который в 2022 году пройдет уже в 40-й раз. В рамках смотра есть короткометражная секция, но он считается очень важным для молодых авторов, потому что в его программу входит одна из лучших современных образовательных лабораторий Torino Film Lab. Кроме того, она подсказала обращать внимание на тематические и географические ограничения фестивальных и индустриальных событий. По словам Баженовой, российский короткий метр с каждым годом все более уверенно заявляет о себе на международном пространстве – фильмы участвуют в крупнейших фестивалях мира.
Эксперты отметили также серьезность поисков европейского продюсера. Для того, чтобы его найти, нужно подтвержденное государственное финансирование здесь, что существенно ограничивает возможности. Одним из вариантов решения Катерина Михайлова обозначила кинорынки (Берлин, Канны, Коттбус). В Берлине, кстати, также есть специальная программа для молодых авторов (и не только режиссеров) – Berlinale talents.
фото: пресс-служба фестиваля
Основатель и генеральный директор кинокомпании Мимесис и российского короткометражного агентства Vostok Янна Буряк поделилась, что впервые благодаря их агентству в рамках Каннского фестиваля был организован стенд российского короткометражного кино. Они пытаются укрепить связи и организовать взаимовыгодное сотрудничество, продавая короткий метр за рубеж. По ее впечатлениям, перспективы у короткого метра есть, технологии демократизировались, и, к тому же, сейчас есть запрос на экспериментальность: «Почти все крупные фестивали (и Клермон-Ферран) включают в свои программы экспериментальные фильмы – новые форматы, кросс-медиа, эта гибридность в трендах, иногда есть пересечения между кино и видеоиграми».
Найти финансирование можно также у онлайн-платформ, продюсеры которых с большим интересом относятся к короткому метру. Об этом сказали почти все участники разговора. Онлайн-платформы показывают короткометражные фильмы – лауреаты и участников фестивалей, а также финансируют фильмы. Буряк рассказала, что в Европе есть компании, каналы, которые специализируются именно на производстве короткометражного кино. В России, по ее мнению, пример такой лаборатории — это «Яндекс-медиа-лаб».
фото: пресс-служба фестиваля
Другим немаловажным аспектом стала тема продвижения короткого метра, что сделать, чтобы короткий метр увидели зрители и профессионалы – фестивали, онлайн и офлайн-площадки, какие можно использовать дополнительные возможности для этого – например, привлечение известных актеров.
По мнению программного директора фестиваля «Святая Анна» Виктора Прокофьева, занимающегося коротким метром уже много лет, «чтобы заниматься долго короткометражным кино, надо быть очень современным человеком. Иначе авторы оказываются в замкнутом круге – они снимут фильм и начинают двигаться по одной и той же траектории – Берлин-Канны-Локарно-Венеция-Сан-Себастьян-Коттбус-Сандэнс-Ротердам, а потом они в итоге показывают фильм на очень местечковом фестивале. Если снимаешь, надо понимать свою аудиторию, надо дружить с онлайн, не боятся его. Тот же Клермон-Ферран взял в конкурс российский фильм, который есть в онлайн. Мир изменился, и давно. Это должны понимать не только авторы фильмов, но и отборщики, программные директора фестивалей, которых, к сожалению, в профессиональном плане все меньше». Кроме того, Прокофьев заметил, что на «Святую Анну» он получает ежегодно свыше 1000 заявок, при том, что государство короткий метр не финансирует, — ведь есть еще студенческие, дипломные работы, которые финансирует киношколы, есть независимые фильмы.
фото: пресс-служба фестиваля
В рамках разговора вспомнили и разобрали несколько удачных примеров-кейсов – короткометражных фильмов, которые прозвучали на фестивальном пространстве, и работы, авторам которых удалось заработать в онлайн и офлайн-прокате. «Молоко» Дарьи Власовой, снятое в копродукции Литвы и России, отбила свой бюджет, заработав три миллиона. Благодаря фестивальному успеху фильма возникла поддержка иностранных фондов. Вспомнили короткометражные фильмы Ивана Соснина, которому удалось привлечь частное финансирование (агрохолдинг «Дядя Ваня»), и, несмотря на брендированный контент, где соленья прошли сквозной линией, фильмы активно участвовали в кинофестивалях, набрали сотни тысяч просмотров в интернете.
В некоторых случаях короткометражному кино удается прозвучать или заработать, когда оно объединено в альманах. Виктор Прокофьев привел в пример сборники «Русское краткое», куратором которого он являлся. Егор Одинцов рассказал о своем опыте – альманахе «Свидетели», а также напомнил, что даже у самых крупных премий и фестивалей регламент по короткому метру разнится – так, например, у премии «Оскар» короткометражный фильм может быть до 40 минут, у Каннского фестиваля – до 25 минут. Основная проблема, по мнению Егора, что продюсеру не нужен короткий метр. «Короткий метр нужен прежде всего режиссеру, чтобы заявить о себе, а потом на волне успеха найти продюсера и начать работу над полным метром. Сегодня если продюсер финансирует короткий метр, это накладывает на режиссеры определенные обязательства дальнейшей работы с ним. Но короткий метр должен стоить столько, сколько это обусловлено его замыслом», — считает продюсер.
фото: пресс-служба фестиваля
Продюсер Денис Ковалевский заметил, что действительно короткий метр – это прежде всего заявка режиссера о себе, начало. Альманах – это с одной стороны интересная форма, с другой – сложная, не каждый справится. Если не будет какой-то общей связующей концепции или идеи, если это молодые режиссеры каждый со своим очень разным видением, то в альманахе нет смысла. Что касается короткого метра, то режиссер должен зажигать энтузиазмом, должен выйти на съемочную площадку и зажечь всех.
Директор по кинопрокату Capella film Елена Фисенко заметила, что вряд ли кто-то пойдет за полноценную цену билета в кино на трехминутный фильм. Именно из-за этого, в частности, короткий метр иногда объединяется в альманахи. Но исключения бывают. Например, 30-минутный моноспектакль Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон собрал 160 тысяч долларов в мире и 44 тысячи долларов в России. Елена согласилась, что звезды вызывают дополнительный интерес. Плюс, по ее словам, нужно продумывать промо и стратегию. Она привела пример короткометражного альманаха, спродюсированного Юлией Мишкинене, на тему женских историй – здесь сложились тема, дата проката (8 марта), инфоподдержка и известные актеры.
фото: пресс-служба фестиваля
Под финал разговора эксперты рассмотрели еще одну грань темы короткометражного кино — нужно разделять студенческий короткий метр и короткометражное кино, снятое уже известными режиссерами после нескольких полнометражных фильмов или киносериалов. Вспомнили о короткометражках Ивана Твердовского, Михаила Местецкого, Рустама Хамдамова, Владимира Котта и других. Денис Ковалевский отметил, что это разные истории: «Молодым режиссерам нужно заявить о себе, а именитым почему не снять?». Егор Одинцов обратил внимание, что иногда такие съемки совмещают со съемками полного метра. Эксперты пришли к выводу, что короткий метр бывает более интересным, чем полный метр.
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