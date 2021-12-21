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«Сваты» вернутся к зрителям 27 декабря

21 декабря
2021 год

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21 декабря 2021
Седьмой сезон «Сватов» стартует на «России» 27 декабря в 21:20, сообщает пресс-служба телеканала.

«Сваты» вернутся к зрителям 27 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Cупруги Будько (Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалёвы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) снова окажутся в водовороте семейных страстей. Любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а неугомонные бабушки и дедушки помогут родной кровинушке сделать правильный выбор. Сваты в своем репертуаре: отдых в Белоруссии выльется в громкий международный скандал, безобидная поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий, и даже путешествие в XIX век – семейными неурядицами. Это и комедия, и драма, и мюзикл, и боевик, и стих, и проза, и, конечно, любовь, то есть, вся жизнь – во всем её многообразии.

К своим ролям также вернулись Николай Добрынин, Олеся Железняк и Маргарита Шубина, а новых персонажей воплотили Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич. Компанию им составили Семён Фурман, Марина Сердешнюк, Инна Королёва, Даниил Белых, Станислав Боклан, Дарья Петрожицкая и другие актеры. За постановку отвечает режиссер Андрей Яковлев.
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