Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года

В конце года Кино-Театр.Ру по сложившейся традиции попросил ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий назвать тройку лучших отечественных сериалов и обосновать сделанный выбор. В опросе приняли участие 20 экспертов, сотрудничающие с ведущими отечественными отраслевыми, развлекательными и общественно-политическими СМИ.
В этом году общее число многосерийных фильмов перевалило за три сотни. Кино-Театр.Ру, как обычно, предложил экспертам ограничиться проектами свыше четырех серий, вышедшими на ТВ и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 (в 2020 году — 152), из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020-м на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента). Из 229 предложенных наименований 20 критиков включили в свои тройки 22 проекта, десять из них упомянуты более одного раза, более трех раз — всего шесть сериалов.
Лидеры вещания в уходящем году сменились. Первое место у критиков занял Kion, забравший 40% призовых мест в топах (из них 10% приходится на «Вертинского», произведенного при непосредственном участии Первого канала), еще 30% упоминаний у видеосервиса Start, а вот проекты прошлогоднего лидера — платформы Premier — собрали только 12% симпатий экспертов. Эта площадка на третьей строчке. Менее популярны в этом году и Кинопоиск, отказавшийся недавно от приставки HD, и остальные сервисы и телеканалы.
Абсолютный победитель года с двукратным отрывом в баллах — «Вампиры средней полосы». 12 из 20 критиков упомянули его в топ-3, из них восемь поставили его на первое место. «Хрустальный» получил шесть упоминаний в тройках — четыре первых места и два вторых. У «Вертинского» также шесть упоминаний в тройках и три первых места. На четвертой и пятой строчке рейтинга — «Большая секунда» от видеосервиса Start и проект платформы Premier «Вне себя». Они набрали равное количество баллов и упоминаний, но у сериала Виктора Шамирова есть преимущество в виде «золотой медали» — одного первого места. Шестерку проектов, набравших более трех упоминаний, замыкают «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой, показанные также на Kion, проект упомянули пять экспертов.
фото: кадр из сериала «Пингвины моей мамы»
«Этот год, несмотря на пандемию и другие сложности, был очень богат на качественные и по-настоящему стоящие сериалы. Критикам было нелегко выбрать только три лучших. Потому что выбирать им приходилось из огромного количества. Также в качестве итога года можно указать, что наконец онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы перестали видеть друг в друге только соперников и начали находить взаимовыгодный формат взаимодействия. Результаты таких удачных экспериментов видны по нашему рейтингу», — подытожил главный редактор Кино-Театра.Ру Жан Просянов.
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