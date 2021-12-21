Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года

21 декабря
2021 год

Новости кино >>
21 декабря 2021
В конце года Кино-Театр.Ру по сложившейся традиции попросил ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий назвать тройку лучших отечественных сериалов и обосновать сделанный выбор. В опросе приняли участие 20 экспертов, сотрудничающие с ведущими отечественными отраслевыми, развлекательными и общественно-политическими СМИ.

Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года

В этом году общее число многосерийных фильмов перевалило за три сотни. Кино-Театр.Ру, как обычно, предложил экспертам ограничиться проектами свыше четырех серий, вышедшими на ТВ и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 (в 2020 году — 152), из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020-м на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента). Из 229 предложенных наименований 20 критиков включили в свои тройки 22 проекта, десять из них упомянуты более одного раза, более трех раз — всего шесть сериалов.

Лучшим сериалом 2021 года, по мнению критиков, стали «Вампиры средней полосы» Антона Маслова, показанные на видеосервисе Start. На втором месте — «Хрустальный» Душана Глигорова, чья премьера состоялась в онлайн-кинотеатре Kion. Третью строчку занимает «Вертинский» Авдотьи Смирновой, который был представлен зрителям на Kion и Первом канале.

Читайте также Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

Лидеры вещания в уходящем году сменились. Первое место у критиков занял Kion, забравший 40% призовых мест в топах (из них 10% приходится на «Вертинского», произведенного при непосредственном участии Первого канала), еще 30% упоминаний у видеосервиса Start, а вот проекты прошлогоднего лидера — платформы Premier — собрали только 12% симпатий экспертов. Эта площадка на третьей строчке. Менее популярны в этом году и Кинопоиск, отказавшийся недавно от приставки HD, и остальные сервисы и телеканалы.

Абсолютный победитель года с двукратным отрывом в баллах — «Вампиры средней полосы». 12 из 20 критиков упомянули его в топ-3, из них восемь поставили его на первое место. «Хрустальный» получил шесть упоминаний в тройках — четыре первых места и два вторых. У «Вертинского» также шесть упоминаний в тройках и три первых места. На четвертой и пятой строчке рейтинга — «Большая секунда» от видеосервиса Start и проект платформы Premier «Вне себя». Они набрали равное количество баллов и упоминаний, но у сериала Виктора Шамирова есть преимущество в виде «золотой медали» — одного первого места. Шестерку проектов, набравших более трех упоминаний, замыкают «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой, показанные также на Kion, проект упомянули пять экспертов.

Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года
фото: кадр из сериала «Пингвины моей мамы»


«Этот год, несмотря на пандемию и другие сложности, был очень богат на качественные и по-настоящему стоящие сериалы. Критикам было нелегко выбрать только три лучших. Потому что выбирать им приходилось из огромного количества. Также в качестве итога года можно указать, что наконец онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы перестали видеть друг в друге только соперников и начали находить взаимовыгодный формат взаимодействия. Результаты таких удачных экспериментов видны по нашему рейтингу», — подытожил главный редактор Кино-Театра.Ру Жан Просянов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   21.12.2021 - 13:59
За "Вертинского" читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Лучшие российские сериалы 2020 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2019 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2018 года. Выбор критиков
Поиск по меткам
Жан ПросяновИтоги года
персоны
Душан ГлигоровАнтон МасловНаталия МещаниноваАвдотья СмирноваВиктор Шамиров
фильмы
Большая секундаВампиры средней полосыВертинскийВне себяПингвины моей мамыХрустальный

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Андрей Малюков
19 декабря ушёл из жизни режиссёр Андрей Малюков.
Сергей Шаппу
18 декабря ушёл из жизни Сергей Шаппу.
Алексей Карпов
18 декабря ушёл из жизни композитор Алексей Карпов.
Валентина Гилка
18 декабря ушла из жизни актриса Валентина Гилка.

День рождения >>

Ольга Аросева
Виталий Базин
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Тахир Сабиров
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Жюли Дельпи
Сэмюэл Л. Джексон
Кейтлин Дивер
Серджо Рубини
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Триумф
драма, комедия
Франция, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
Тигры
биография, драма, спортивный фильм
Швеция, Дания, Италия, 2020
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен