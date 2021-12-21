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Юра Борисов и Дарья Мельникова сыграют в еще одном отечественном сериале для Netflix

21 декабря
2021 год

Новости кино >>
21 декабря 2021
Юра Борисов и Дарья Мельникова сыграют в третьем российском сериале Netflix «Ничего особенного», который выйдет на платформе по всему миру. Компанию исполнителям главных ролей составят Полина Пушкарук, Ольга Ломоносова и Антон Санкевич. За постановку отвечает режиссер Илья Маланин, написавший сценарий совместно с Милой Просвириной, Шореной Пация и Марией Панасюк, уточняет пресс-служба стримингового сервиса.

Юра Борисов и Дарья Мельникова сыграют в еще одном отечественном сериале для Netflix
фото: пресс-служба стримингового сервиса Netflix

«Это прекрасная история, такая простая и в то же время такая сложная. Она невероятно чувственна и еще в большей степени комична. Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям», — говорит директор направления оригинальных сериалов Netflix по Центральной и Восточной Европе и России Анна Наглер.

В центре сюжета драмы окажется молодой артист, ставший волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Он находит общий язык с подопечными фонда и получает ответы на волнующие его вопросы, помогая близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны.

Юра Борисов и Дарья Мельникова сыграют в еще одном отечественном сериале для Netflix
фото: Валерий Федорович и Евгений Никишов

«Мы рады, что Netflix вновь предоставил нам возможность рассказать зрителям всего мира историю из России. Вместе с профессиональными актерами, такими как Юра Борисов и Даша Мельникова, артисты с особенностями развития сделали этот проект по-настоящему особенным. Их талант и обаяние помогут нам рассказать пронзительную и добрую историю, которая не оставит равнодушными тех, кто ее посмотрит», — прокомментировали продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Ранее Netflix анонсировал еще два российских сериала — «Анна К» по «Анне Карениной» Льва Толстого и безымянный проект с Александром Петровым.
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