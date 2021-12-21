Стимпанковый триллер Данилы Козловского «Карамора» выйдет в начале 2022 года

В центре событий — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу. В сериале, помимо самого Козловского, сыграли Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарёв, Один Ланд Байрон, Александр Алябьев и другие актеры.
«Кастинг был огромный, задействовано не менее 150 артистов. И речь идет не об артистах массовых сцен, а о персонажах со своими словами и ролями, которые должны уметь играть в кино. Я всегда провожу кастинг лично, поэтому все 150-170 человек по нескольку раз проходили пробы со мной. Это было физически непросто и энергозатратно. Такого кастинга не было ни на "Тренере", ни на "Чернобыле", и не планируется на предстоящих картинах. У "Караморы" очень сложный жанр: это не драма в чистом виде и не комедия — по способу существования “Карамора” ближе к комиксу. Поэтому были определенные требования к актерам — пластичность, эмоциональная гибкость, возможность быстро переключаться. Плюс внешность должна была совпадать с историческими персонажами, в случае с не вымышленными героями. При этом хотелось новых, интересных лиц», — рассказал Данила Козловский.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Таким новым лицом в сериале стала Дарья Балабанова, которая во время съемок была студенткой Школы-студии МХАТ.
«Мы очень долго искали актрису на роль Алины. Не то, чтобы у нас была задача найти молодую и неизвестную актрису — в первую очередь хотелось, чтобы она максимально совпадала с персонажем. Алина честная, такие люди не всегда приятны, они могут говорить не всегда добрые слова в лицо, но они абсолютно честны в своих принципах и убеждениях. На пробах я увидел правильную энергию, которая созвучна Дашиной героине. Дальше у нас было еще много проб. Но благодаря своей внутренней честности, своей энергетике, как мне кажется, Даша оказалась точна и правильна в роли Алины», — поделился Козловский.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Для Балабановой главная роль в «Караморе» станет дебютом в кино. Она знакомится со своим будущим возлюбленным, Караморой, когда тот, во главе группы анархистов, врывается на телеграф, где работает героиня Дарьи. Впоследствии она присоединяется к участникам подпольного движения.
По словам актрисы, «Алина заражается идеями анархистов, у нее появляется своя правда, но через какое-то время она узнает, что бывает и другая правда, может быть, не очень приятная. Никто из героев не видит картину в целом, она доступна только зрителю. Поэтому все будут ошибаться и продолжать искать свою истину. Для меня "Карамора" — это история про огромную любовь и большую ненависть. Все как в жизни, только немножко интереснее и красивее. Весь сценарий я читала и говорила: "Вау, мне придется это делать, как здорово, о, господи!" И каждый раз, переворачивая страницу, думала: "Поцелуй? Я буду целоваться с этим актером? Так, а с кем еще я там буду целоваться?" Это так интересно и волнительно — узнать, с кем у твоей героини романтические отношения. Так же интересно, как и трюки, которых в сериале будет очень много. Как правильно их выполнять мне показывала девушка-каскадер, а я уже за ней повторяла и в кадре трюки выполняла сама».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
В сериале немало трюковых сцен. Рассказывает Филипп Янковский, сыгравший антагониста Караморы — влиятельного князя Руневского, сторонника монархической власти: «Мы, как Бельмондо, все трюки выполняли сами за исключением каких-то очень сложных, где нам помогали каскадеры: спрыгнуть с моста, залезть на пятый этаж дома. А то, что касалось многочисленных драк, пробежек, прыжков, то мы их делали сами, сами исполнили танец. Я вообще люблю трюковые сцены. Например, ходить по потолку вверх ногами — это огромный и интересный опыт. Или съемки в горящем павильоне. Это были текстовые, эмоциональные сцены, а вокруг все горит — рискованно, опасно, но очень интересно! Еще мне очень нравится сцена, в которой на бегу нужно было заскочить в карету. Я удивился, когда Данила Валерьевич мне это предложил, говорю: "А как я-то?". Он отвечает: "Вот карета, ты в ней должен оказаться. Ты добеги и прыгни". Я попробовал, и действительно получилось. Рад, что не испугался, смог ее догнать, потому что карета, как вы понимаете, едет быстро (смеется). Это то, что первым приходит в голову, картина полна спецэффектами и сложными постановочными сценами. Я горжусь, что снимался в таком фильме, это чрезвычайно интересно. Спасибо Даниле Козловскому за то, что он нас всех пригласил, заразил этой идеей и довел ее до конца».
В «Караморе» появятся государственный деятель и реформатор Пётр Столыпин, великий романист Лев Толстой, поэт-футурист Владимир Маяковский, оперный певец Фёдор Шаляпин, одна из самых таинственных фигур начала XX века Григорий Распутин и другие реально существовавшие личности. В частности, Евгений Шварц воплотил запоминающийся эксцентричный образ князя Феликса Юсупова.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Первые пробы на эту роль я провалил — большой проект, знаменитый актер и режиссер, ну и конечно, я, молодой неопытный артист, разнервничался, посыпался. Но почему-то мне позвонили второй раз, я собрал в кулак все, что есть, и выдал версию, примерно похожую на получившегося в итоге Юсупова, — вспоминает Шварц. — Моему персонажу скучно. Ему все опостылело и надоело: все эти рожи однотипные, вычурные, напудренные, напомаженные. Почему бы не взять это все в один большой комок и не швырнуть им в ответ. Его эпатаж идет от боли и скуки жизненной, как мне кажется».
Одно из развлечений заскучавшего за много лет князя Юсупова — его изысканный гардероб. Художниками по костюмам было предложено несколько десятков костюмов и платьев для образа богатейшего аристократа того времени. «Мне казалось, что это тысячи нарядов, сумасшествие! Когда я пришел на пробы грима и костюма, четыре-пять часов на меня клеили и надевали все, что мешало ходить. Мне кажется, для женских персонажей столько не подбирали костюмов, сколько Юсупову. В итоге мы выбрали шесть-семь нарядов и все кардинально разные. Любимый желтый костюм я забрал себе. Последние две-три смены был в нем, и, подходя к Даниле что-то обсудить, ненавязчиво говорил: "Какой классный костюм, век бы в нем ходил". И в конце последнего съемочного дня меня ждала огромная коробка с прекрасным желтым костюмом-тройкой и таким же прекрасным шерстяным плащом. Я в нем хожу иногда в гости, день рождения вот в нем отметил», — поделился Шварц.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Вместе с новыми лицами кинематографа и дебютантами в «Караморе» в основных ролях можно будет увидеть прославленных артистов. Роль ближайшего друга князя Руневского, аристократа Свечникова, исполнил Андрей Смоляков.
«Это смелая картина. Я думаю, у нас такого не было никогда и вряд ли в ближайшие несколько лет будет, — говорит актер. — Кто захочет увидеть экшен — получит его с лихвой, кто захочет увидеть фэнтези — тоже, а кто захочет все вкупе, плюс посмотреть хорошее, взрослое, умное, талантливое кино, мне кажется, тот получит больше всех остальных. Хотя бы немного знакомый с историческим контекстом той эпохи человек увидит много ассоциаций и юмора. Это умная, по-хорошему наглая картина, потому что, как мне кажется, в работе над ней ни у кого не было табу, но не было и пошлости».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Для съемок были изготовлены бронированная карета, противогазы, Тесла-пушка, стеклянный холодильник и многое другое — всего около 20 причудливых изобретений.
«Мне было безумно интересно как художнику создавать мир "Караморы". Посмотреть на историю с другой стороны, взять за основу фантастические изобретения времен Серебряного века, доработать их и воплотить в реальности, — рассказывает художник-постановщик Тимур Шагиахмедов. — Была изготовлена аллюзивная бронированная карета нефтепромышленника Нобеля, вдохновением для которой послужили немецкие танки Первой мировой войны и роскошь интерьеров английских карет. Был создан удивительный шкаф для хранения — первый холодильник, который работал на электропаровом двигателе и имел сложную систему охлаждения, в стиле cтимпанк XIX века. Такую вещь мог себе позволить только один из самых богатых аристократов того времени — князь Юсупов. Также изготовили Тесла-пушку, которая стреляла молниями высокого напряжения, и многое другое».
Съемки проходили с августа 2019-го по январь 2021-го примерно в 200 различных локациях: в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье. Для съемок восьмисерийного масштабного триллера понадобилось 120 рабочих смен, было задействовано более 150 актеров, для которых изготовили около 700 оригинальных костюмов по эскизам Марка Ли.
«"Карамора" в самом начале подготовки придумывалась не как фильм или сериал. Данила Козловский дал четкий ориентир: "Карамора" — планета, придумать которую должны мы. С законами, обычаями, традициями, материальной культурой. Конечно, не на пустом месте, на базе того, что существовало и происходило в России 1910-х годов, но многие вещи (в том числе и материальные: например, одежда), воссоздавались как на основе иконографии того времени, так и учитывая фактуру и культуру ношения одежды, способы отделки костюмов, продумывались исходя из условий существования на планете "Карамора". Отсюда многие, скажем так, новаторские элементы костюмов. Для меня лично этот проект не об определенной временной доле, а о XX веке вообще. О безумном времени, в котором все было впервые, времени, в котором люди совершали открытия, вершили политические судьбы своих стран», — поделился Ли.
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