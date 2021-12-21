В рамках «Дня короткометражного кино» рассказали о новых киноформатах

В Москве подходит к финалу акция «День короткометражного кино». На площадке Московской школы кино, выступившей в этом году образовательным партнёром ДКК, в рамках деловой и образовательной программы состоялись встречи с продюсерами онлайн-платформ, деятелями кино, преподавателями и режиссёрами, уточняет пресс-служба акции.
Цикл встреч открыла куратор курса «Шоураннер» Московской школы кино Ася Гусева. Сценарист рассказала о значении короткого метра в современной индустрии, поделилась лайфхаками, в число которых вошел список специализированной литературы, рекомендованной к прочтению. «Есть мнение, что чтобы начать писать, необязательно этому учиться. Это миф: для того чтобы научиться писать, надо много читать. Сегодня мы переживаем настоящий книжный бум – на рынке представлено достаточное количество прекрасных трудов, призванных помочь авторам освоить сценарное мастерство. В мои студенческие годы такого не было. С другой стороны, мало знать правила драматургии – надо ориентироваться на свою творческую энергию. Сценарии, высосанные из пальца, видно сразу, поэтому пишите о том, что вас действительно волнует», – отметила спикер.
Этот же тезис озвучила ведущий продюсер документального кино «МТС-Медиа» Ангелина Голикова. «Когда я рассматриваю заявку, то в первую очередь смотрю на то, есть ли образ у проекта, болит у автора сердце или нет. Короткий метр – это отличная возможность продемонстрировать своё стремление заявить тему в сжатые сроки и в ограниченном пространстве. Это некая визитная карточка в начинающемся диалоге дебютанта с индустрией», – отметила участница open-talk «Документальное кино и онлайн-платформы. Какой формат ищут стриминги?». При этом она напомнила, что структура документального проекта имеет сходство с игровым. «Документальные сериалы обладают такой же структурой, как и художественные, – произведение выполняет драматургическую задачу, у каждой серии должен быть крючок. Важно понимать с точки зрения драматургии, реально ли сделать из этой истории сериал и на сколько серий или нет», – пояснила продюсер, посоветовав также начинающим авторам поменьше «фестивалить» и побольше тратить время на съёмки нового фильма.
Креативный директор Свердловской киностудии Евгений Григорьев перечислил проблемы современного дока. Одними из основных являются неравномерное технологическое развитие России (иногда на месте банально не находишь петличек), удаленность регионов от центра (дорогостоящий перелет), уязвимость авторов перед нормативно-правовой системой. «В России документалисты работают в рамках Гражданского кодекса РФ, а, например, не закона "О СМИ". В таких условиях любой ППСник да и просто случайный прохожий, попавший в кадр, вполне может прервать ваши съемки»», – пояснил участник опен-тока, однако пожелал молодым авторам не бояться быть дерзкими и начинать работать с онлайн-платформами как можно раньше: «Если вы попадёте в "правильные" руки, то обретете не заказчика, а партнера».
Директор акции «День короткометражного кино» и руководитель «Всероссийского молодёжного кинофорума» Дмитрий Якунин, выступивший модератором дискуссии, добавил, что продвижению проектов также способствуют питчинги. Участие в них предполагает не только усиление навыков презентации своих проектов, но и знакомство с представителем индустрии, результатом которого может оказаться заключённая сделка.
Далее состоялась встреча с руководителем международного отдела девелопмента Bazelevs Марией Затуловской. Она представила проекты студии, реализованные в формате screenlife, и перечислила его характерные черты. По её словам, скринлайф создаётся с учетом соблюдения некоторых правил, а именно: наличия у героя минимума возможностей, но максимума желания, в условиях невозможности рассказать ту или иную историю обычным способом и т.д. При этом спикер подчеркнула, что screenlife – это не съемки на камеру или телефон. «Screenlife фильм – это повествование через действие человека на компьютере. Для нас важны моменты, когда герой что-то печатает, думает, что сделать на компе мышкой, когда вспоминает пароль и т.д. Всё действие на экране для нас важнее, чем камера», – пояснила Затуловская. В заключение она представила комедию «Как в Венеции» с Александром Робаком, Анной Чиповской, Стасей Милославской и Александром Петровым.
Встречи «Дня короткометражного кино» в МШК завершились обсуждением инновационных технологий, в частности применения технологии искусственного интеллекта в кино. Спикером выступил специальный гость акции, директор фестиваля и форума иммерсивного и интерактивного кино, организатор фестиваля Courant3D Франсуа Серр, а инициатором и модератором встречи — директор независимого агентства короткометражного кино Vostok Янна Буряк. Последняя выразила намерение работать с авторами иммерсивного и интерактивного кино в России.
«Сегодня практически все проекты, создаваемые с применением новых технологий, выполнены в хронометраже короткого метра. Многие организации из разных стран занимаются развитием этого направления. Короткий метр – это сердце киноиндустрии, поле для эксперимента. С помощью короткого метра начинаются карьеры как авторов, так и продюсеров. В числе основных трендов – кросс-медийность, гибридный формат. Я рада быть причастной к этому процессу и, как и Франсуа, так же специализироваться на этих направлениях», – отметила Буряк, после чего добавила, что совместно с Courant3D ее агентство запустило в этом году конкурс, который повторится в 2022 году, основными направлениями которого стали «Вертикальный формат», AI, и пригласила авторов принять участие в нём.
Франсуа Серр выступил с лекцией «Новые технологии/Новое письмо и инструменты ИИ в кино». Он рассказал, как новейшие технологии используются в фильмах, рекламе, анимации, музыкальных клипах, литературе, какие тренды сформировались в разных странах мира. Спикер отметил, что новые технологии – это те требования, которые предъявляет сегодня зритель, и индустрия будет только больше использовать их. Они усиливают ощущения от просмотра и позволяют максимально погружаться в историю. «Интерактивность вошла в нашу жизнь, она позволяет создавать новую реальность. Интерактивность и иммерсивность дополняют друг друга. Но здесь важно не упустить контроль над создаваемым образом», – пояснил эксперт.
На примере видеороликов и фильмов Серр рассказал об основных технологиях, применяемых сегодня в индустрии. Главным трендом являются смешение различных приёмов и использование искусственного интеллекта. Он уточнил, что ИИ применяется при написании сценариев, бюджетировании, обработке заявок, субтитрировании, дубляже, компьютерной графике и т.д. По его словам, проникновение ИИ в киноиндустрии – это неизбежный процесс, но не стоит этого опасаться, нужно использовать ИИ в качестве помощника.
Завершится программа «Дня короткометражного кино» 21 декабря в столичном Доме кино, где пройдут скрининг-показы победителей Всероссийского питчинга дебютантов 2020-2021 годов. А поздно вечером состоится «Ночь короткого метра», где подведут итоги и наградят победителей.
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