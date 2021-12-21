Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в трейлере фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

В сети появился официальный трейлер фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
», посвящённого 20-летию франшизы о Мальчике, который выжил.
Дэниел Рэдклифф
, Руперт Гринт
и Эмма Уотсон
встретятся с режиссером Крисом Коламбусом
и другими известными актерами из всех восьми фильмов о Гарри Поттере. Впервые за 20 лет после окончания съемок они возвращаются в Хогвартс, чтобы отпраздновать годовщину первого фильма франшизы «Гарри Поттер и Философский камень
», премьера которого состоялась 20 лет назад. Рассказывая увлекательную историю создания вселенной Гарри Поттера в ранее не публиковавшихся интервью и беседах с актерами, фильм приглашает поклонников в волшебное путешествие от первого лица по одной из самых любимых кинофраншиз всех времен.
Помимо Золотого Трио и режиссёра первых двух фильмов волшебной вселенной в проекте приняли участие Рэйф Файнс
, Джейсон Айзекс
, Хелена Бонэм Картер
, Гэри Олдман
, Робби Колтрэйн
, Бонни Райт
, Эванна Линч
, Том Фелтон
, Альфред Энох
, Имелда Стонтон
, Мэттью Льюис
, Иэн Харт
, Джеймс Фелпс
, Оливер Фелпс
и Марк Уильямс
.
Эксклюзивная российская премьера фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс
» состоится уже 1 января в онлайн-кинотеатре Амедиатека.
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