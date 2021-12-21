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Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в трейлере фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

21 декабря
2021 год

Новости кино >>
21 декабря 2021
В сети появился официальный трейлер фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», посвящённого 20-летию франшизы о Мальчике, который выжил.


Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими известными актерами из всех восьми фильмов о Гарри Поттере. Впервые за 20 лет после окончания съемок они возвращаются в Хогвартс, чтобы отпраздновать годовщину первого фильма франшизы «Гарри Поттер и Философский камень», премьера которого состоялась 20 лет назад. Рассказывая увлекательную историю создания вселенной Гарри Поттера в ранее не публиковавшихся интервью и беседах с актерами, фильм приглашает поклонников в волшебное путешествие от первого лица по одной из самых любимых кинофраншиз всех времен.

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в трейлере фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

Помимо Золотого Трио и режиссёра первых двух фильмов волшебной вселенной в проекте приняли участие Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Хелена Бонэм Картер, Гэри Олдман, Робби Колтрэйн, Бонни Райт, Эванна Линч, Том Фелтон, Альфред Энох, Имелда Стонтон, Мэттью Льюис, Иэн Харт, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс и Марк Уильямс.

Эксклюзивная российская премьера фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» состоится уже 1 января в онлайн-кинотеатре Амедиатека.
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фильмы
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс

фотографии >>
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в трейлере фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» фотографии
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в трейлере фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» фотографии
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в трейлере фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» фотографии
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в трейлере фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» фотографии
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