Умирать легко: «Адский рай» – новый сериал от создателей «Атаки титанов» и «Человека-бензопилы» (трейлер)

В сети появился трейлер «Адского рая»
– нового аниме-сериала от студии Mappa
.
Легендарный синоби (ниндзя) Габимару из-за предательства и навета приговорен к смертной казни. Однако легендарная женщина-палач Ямада Асаэмон предлагает сделку: если он присоединится к экспедиции и поможет добыть элексир бессмертия, то вновь обретет свободу. Остров, куда нужно отправиться, однако, непростой: он населен неведомыми существами, скрывает множество загадок и, по слухам, является райскими землями, куда не должна ступать нога смертного.
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Гид по «Атаке титанов» — главному (пока) активу MAPPA
Режиссером проекта выступит Каори Макита
(«Юри на льду»
, «Певчая птица крыльями не машет: Тучи сгущаются»
). Он работает на студии Mappa, где создавались финальные эпизоды «Атаки титанов»
, «Магическая битва»
и «Человек-бензопила»
. Информации о дате релиза и количестве эпизодов пока нет, но известно, что выход в эфир запланирован на 2022 год, а осенью появится еще и одноименная театральная постановка.
Аниме экранизирует мангу Юдзи Каку
, завершившуюся в январе этого года. В настоящее время тираж манги достиг объема в 3,8 миллионов экземпляров.
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