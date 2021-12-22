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Умирать легко: «Адский рай» – новый сериал от создателей «Атаки титанов» и «Человека-бензопилы» (трейлер)

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
В сети появился трейлер «Адского рая» – нового аниме-сериала от студии Mappa.



Легендарный синоби (ниндзя) Габимару из-за предательства и навета приговорен к смертной казни. Однако легендарная женщина-палач Ямада Асаэмон предлагает сделку: если он присоединится к экспедиции и поможет добыть элексир бессмертия, то вновь обретет свободу. Остров, куда нужно отправиться, однако, непростой: он населен неведомыми существами, скрывает множество загадок и, по слухам, является райскими землями, куда не должна ступать нога смертного.

Читать Гид по «Атаке титанов» — главному (пока) активу MAPPA

Режиссером проекта выступит Каори Макита («Юри на льду», «Певчая птица крыльями не машет: Тучи сгущаются»). Он работает на студии Mappa, где создавались финальные эпизоды «Атаки титанов», «Магическая битва» и «Человек-бензопила». Информации о дате релиза и количестве эпизодов пока нет, но известно, что выход в эфир запланирован на 2022 год, а осенью появится еще и одноименная театральная постановка.

Умирать легко: «Адский рай» – новый сериал от создателей «Атаки титанов» и «Человека-бензопилы» (трейлер)

Аниме экранизирует мангу Юдзи Каку, завершившуюся в январе этого года. В настоящее время тираж манги достиг объема в 3,8 миллионов экземпляров.
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№ 1
Юлианна Чукова (Москва)   22.12.2021 - 08:45
Ой какие неприятные картинки - ну оно и понятно, в этом все аниме)) В общем-то сюжет даже интересный, но что-то правда визуал совсем не привлекает читать далее>>
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Умирать легко: «Адский рай» – новый сериал от создателей «Атаки титанов» и «Человека-бензопилы» (трейлер) фотографии
Умирать легко: «Адский рай» – новый сериал от создателей «Атаки титанов» и «Человека-бензопилы» (трейлер) фотографии
Умирать легко: «Адский рай» – новый сериал от создателей «Атаки титанов» и «Человека-бензопилы» (трейлер) фотографии
Умирать легко: «Адский рай» – новый сериал от создателей «Атаки титанов» и «Человека-бензопилы» (трейлер) фотографии
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