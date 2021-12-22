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Анимационный «БоксБалет» и «Купе номер шесть» поборются за номинацию на «Оскар»

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на «оскаровские» номинации в нескольких категориях. Особый интерес со стороны России обычно вызывает короткий список зарубежных лент – именно в эту категорию мы ежегодно отправляем своего претендента. В этом году им был фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», но он, увы, в шорт-лист не вошел, следует из информации, опубликованной на официальном сайте премии.

Анимационный «БоксБалет» и «Купе номер шесть» поборются за номинацию на «Оскар»
фото: "Купе номер шесть"

Зато «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым и российским Минкультуры в качестве финансовой поддержки продолжает участие в «оскаровской гонке». Правда, эта лента выдвинута на премию от Финляндии. Тут надо отметить, что шорт-листы – это еще не номинанты на «Оскар», они станут известны лишь 8 февраля. Тем не менее для зарубежных картин попадание в шорт-лист претендентов – уже достижение. В этом году вместе с «Купе номер шесть» в такой список попали 15 картин, выбранные более, чем из 90 стран.

Так, в число претендентов на номинацию попали испанский «Самый лучший босс» с Хавьером Бардемом, косовский «Улей», получивший приз «Сандэнса», японский «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути по рассказу Харуки Мураками, получивший приз за лучший сценарий Канн, отмеченный там же за лучшую женскую роль фильм норвежского режиссера Йоакима Триера «Худший человек на свете», итальянская «Рука Бога» Паоло Соррентино, исландский хоррор «Агнец» с Нуми Рапас и другие ленты.

Несмотря на то, что фильм Коваленко из гонки выбыл, шансы у России на «Оскар» еще остаются. В шорт-листе претендентов на номинацию «анимационный короткометражный фильм» претендует лента Антона Дьякова «БоксБалет», ранее отмеченный премией «Икар» и признанный лучший мультфильмом на фестивале «Короче».
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