Анимационный «БоксБалет» и «Купе номер шесть» поборются за номинацию на «Оскар»

Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на «оскаровские» номинации в нескольких категориях. Особый интерес со стороны России обычно вызывает короткий список зарубежных лент – именно в эту категорию мы ежегодно отправляем своего претендента. В этом году им был фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», но он, увы, в шорт-лист не вошел, следует из информации, опубликованной на официальном сайте премии.
фото: "Купе номер шесть"
Зато «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым и российским Минкультуры в качестве финансовой поддержки продолжает участие в «оскаровской гонке». Правда, эта лента выдвинута на премию от Финляндии. Тут надо отметить, что шорт-листы – это еще не номинанты на «Оскар», они станут известны лишь 8 февраля. Тем не менее для зарубежных картин попадание в шорт-лист претендентов – уже достижение. В этом году вместе с «Купе номер шесть» в такой список попали 15 картин, выбранные более, чем из 90 стран.
Несмотря на то, что фильм Коваленко из гонки выбыл, шансы у России на «Оскар» еще остаются. В шорт-листе претендентов на номинацию «анимационный короткометражный фильм» претендует лента Антона Дьякова «БоксБалет», ранее отмеченный премией «Икар» и признанный лучший мультфильмом на фестивале «Короче».
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