Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Колин Фёрт поработает с Сэмом Мендесом над фильмом о любви

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
Колин Фёрт присоединился к актерскому составу грядущей картины Сэма Мендеса, режиссера фильмов «Красота по-американски», «Дорога перемен» и «1917». Также в касте драмы под названием «Империя света» заявлены Тоби Джонс, Оливия Колман, Кристал Кларк, Майкл Уорд и Таня Муди, сообщает Deadline.

Колин Фёрт снимется у Сэма Мендеса
фото: Getty Images

Картина расскажет историю любви на фоне старинного кинотеатра. Действие развернется на южном побережье Англии в 1980-е годы. Сценарий к фильму Мендес впервые полностью написал сам. За визуальную составляющую вновь отвечает Роджер Дикинс, не раз работавший с Мендесом и получивший «Оскар» за картину «1917». Также он был оператором фильмов «Бегущий по лезвию 2049», «Да здравствует Цезарь!», «Чтец», «Игры разума» и «Таинственный лес».

Предполагается, что в прокат картина выйдет осенью 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Тоби ДжонсРоджер ДикинсКристал КларкОливия КолманСэм МендесТаня МудиКолин Фёрт
фильмы
1917Бегущий по лезвию 2049Да здравствует Цезарь!Дорога переменИгры разумаКрасота по-американскиТаинственный лесЧтец

анонс

Скорбим

Андрей Малюков
19 декабря ушёл из жизни режиссёр Андрей Малюков.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Галина Петрова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Триумф
драма, комедия
Франция, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
Тигры
биография, драма, спортивный фильм
Швеция, Дания, Италия, 2020
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен