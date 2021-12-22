Колин Фёрт поработает с Сэмом Мендесом над фильмом о любви

Колин Фёрт
присоединился к актерскому составу грядущей картины Сэма Мендеса
, режиссера фильмов «Красота по-американски»
, «Дорога перемен»
и «1917»
. Также в касте драмы под названием «Империя света»
заявлены Тоби Джонс
, Оливия Колман
, Кристал Кларк
, Майкл Уорд
и Таня Муди
, сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
Картина расскажет историю любви на фоне старинного кинотеатра. Действие развернется на южном побережье Англии в 1980-е годы. Сценарий к фильму Мендес впервые полностью написал сам. За визуальную составляющую вновь отвечает Роджер Дикинс
, не раз работавший с Мендесом и получивший «Оскар» за картину «1917». Также он был оператором фильмов «Бегущий по лезвию 2049»
, «Да здравствует Цезарь!»
, «Чтец»
, «Игры разума»
и «Таинственный лес»
.
Предполагается, что в прокат картина выйдет осенью 2022 года.
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