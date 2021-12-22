Режиссером второго сезона сериала «Контейнер» стал Артем Аксененко, снявший триллер «Медиатор»

В Москве стартовали съемки второго сезона сериала о суррогатном материнстве «Контейнер». Режиссерское кресло занял Артем Аксененко, ранее работавший над многосерийными триллерами «Медиатор», «В клетке» и «Лапси», сообщает пресс-служба видеосервиса START, занимающегося производством проекта.
«Тема суррогатного материнства находит отклик у общества, она актуальна. Уже в скором времени мы поделимся со зрителями переживаниями героини после рождения суррогатного малыша и покажем ее попытки вырваться из окружения заказчика и вернуть расположение родной дочери», — рассказывает автор идеи и креативный продюсер проекта Алексей Ляпичев.
Премьера сериала «Контейнер» состоялась на платформе START 9 сентября. Он был показан на крупнейших международных смотрах MIPDrama 2021 и Série Series, стал самым успешным оригинальным запуском видеосервиса и первым российским проектом в линейке Apple Originals.
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