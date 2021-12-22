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Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
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Режиссером второго сезона сериала «Контейнер» стал Артем Аксененко, снявший триллер «Медиатор»

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
В Москве стартовали съемки второго сезона сериала о суррогатном материнстве «Контейнер». Режиссерское кресло занял Артем Аксененко, ранее работавший над многосерийными триллерами «Медиатор», «В клетке» и «Лапси», сообщает пресс-служба видеосервиса START, занимающегося производством проекта.

Режиссером второго сезона сериала «Контейнер» стал Артем Аксененко, снявший триллер «Медиатор»
фото: Видеосервис START

К своим ролям в сериале вернулись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Елизавета Шакира, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и Маша Лобанова. В восьми новых эпизодах суррогатной матери Саше предстоит столкновение с непростым моральным выбором: подписать отказ и оставить ребенка в клинике или забрать его себе. Кроме нее это сделать некому — Вадим в СИЗО по подозрению в убийстве, Марина сбежала за границу.

«Тема суррогатного материнства находит отклик у общества, она актуальна. Уже в скором времени мы поделимся со зрителями переживаниями героини после рождения суррогатного малыша и покажем ее попытки вырваться из окружения заказчика и вернуть расположение родной дочери», — рассказывает автор идеи и креативный продюсер проекта Алексей Ляпичев.

Премьера сериала «Контейнер» состоялась на платформе START 9 сентября. Он был показан на крупнейших международных смотрах MIPDrama 2021 и Série Series, стал самым успешным оригинальным запуском видеосервиса и первым российским проектом в линейке Apple Originals.
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Режиссером второго сезона сериала «Контейнер» стал Артем Аксененко, снявший триллер «Медиатор»
Режиссером второго сезона сериала «Контейнер» стал Артем Аксененко, снявший триллер «Медиатор»
Режиссером второго сезона сериала «Контейнер» стал Артем Аксененко, снявший триллер «Медиатор»
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Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

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