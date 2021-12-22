Денис Власенко и Варвара Феофанова поборются с комплексами и родительской гиперопекой

Отправной точкой сюжета станет кабинет семейного психолога, где зритель встретится с Женей и его мамой Ириной Владимировной. Отношения между ними последнее время не ладятся, и специалист предложит разъехаться. Так Женя узнает слово «сепарация» и попадет в веселую «квартирку с секретами», одна из комнат которой постоянно сдается туристам. В каждой новой серии герою предстоит новая комедийная встреча. Но будет и постоянная соседка — Даша, которая, часто против своей воли, будет помогать Жене справляться с неуверенностью в себе.
«Это сериал о том, что в современном мире очень трудно повзрослеть. Многие долгое время живут с родителями, и вокруг огромное количество комплексов и страхов, которые связывают по рукам и ногам. Он появился благодаря нашему комедийному акселератору для дебютантов, и уже там было понятно, что это сериал для прайм-тайма телеканала ТНТ. Это свежая, молодая, смешная и очень искренняя история», — рассказывает о проекте продюсер и руководитель кинокомпании 1-2-3 Production Валерий Федорович.
Сценарий к фильму написали комикикессы и авторки YouTube-канала «Женский комедийный» Оксана Мафагел и Елизавета Варвара Аранова. «У создательниц сериала свежий взгляд на профессию и кино в целом. Они не оперировали выученными терминами, а говорили и делали все так, как чувствовали. С самого начала съемок было ощущение, что это прикольно, забавно и что в России так еще не снимали, поэтому им хотелось верить», — рассказывает о работе с девушками исполнитель главной роли Денис Власенко.
обсуждение >>