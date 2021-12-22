Денис Шведов расследует историческое убийство на Каменном мосту

В основу фильма лег роман Александра Терехова «Каменный мост», изданный в 2009 году и ставший обладателем премии «Большая книга». Чтобы понять, зачем кому-то понадобилось убивать безобидного историка, главный герой Александр Волк распутывает преступление, которое произошло в 1943 году. Тогда на Каменном мосту в Москве была убита дочь советского посла в Мексике Нина Уманская. Так, реконструируя прошлое и параллельно расследуя сразу две загадки, герой выходит на след злодея, совершавшего свои преступления долгие годы.
«Смысл фильма в том, что призраки прошлого могут настигнуть нас в самый неподходящий момент и что все нужно доделывать до конца», - считает исполнитель главной роли Денис Шведов. Режиссером и автором адаптации стал Геннадий Островский, работавший над сценариями «Айки» и «Тюльпана»Сергея Дворцевого, «Жизни с идиотом»Александра Рогожкина и снявший «Капитанов». Картина стала лауреатом национальной премии «Ника», получив специальный приз Совета академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа».
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