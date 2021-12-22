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Денис Шведов расследует историческое убийство на Каменном мосту

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
Премьера исторического детектива «Волк» с Денисом Шведовым и Сергеем Маковецким в главных ролях состоится 27 декабря на НТВ. Также в сериале о бывшем сотруднике спецслужб, расследующем сразу два убийства, снялись Антон Васильев, Артур Смольянинов, Виталий Хаев, Игорь Миркурбанов, Елена Подкаминская, Марина Зудина, Алена Михайлова, Илья Любимов, Александр Клюквин, Анатолий Кот, Игорь Ясулович, Елена Морозова, Александр Семчев и другие актеры, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Волк»
фото: Телеканал НТВ

В основу фильма лег роман Александра Терехова «Каменный мост», изданный в 2009 году и ставший обладателем премии «Большая книга». Чтобы понять, зачем кому-то понадобилось убивать безобидного историка, главный герой Александр Волк распутывает преступление, которое произошло в 1943 году. Тогда на Каменном мосту в Москве была убита дочь советского посла в Мексике Нина Уманская. Так, реконструируя прошлое и параллельно расследуя сразу две загадки, герой выходит на след злодея, совершавшего свои преступления долгие годы.

«Смысл фильма в том, что призраки прошлого могут настигнуть нас в самый неподходящий момент и что все нужно доделывать до конца», - считает исполнитель главной роли Денис Шведов. Режиссером и автором адаптации стал Геннадий Островский, работавший над сценариями «Айки» и «Тюльпана» Сергея Дворцевого, «Жизни с идиотом» Александра Рогожкина и снявший «Капитанов». Картина стала лауреатом национальной премии «Ника», получив специальный приз Совета академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа».
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Антон ВасильевСергей ДворцевойМарина ЗудинаАлександр КлюквинАнатолий КотАристарх ЛивановИлья ЛюбимовСергей МаковецкийИгорь МиркурбановАлёна МихайловаЕлена МорозоваГеннадий ОстровскийЕлена ПодкаминскаяАлександр РогожкинАлександр СемчевАртур СмольяниновАлександр Терехов (IV)Виталий ХаевДенис ШведовИгорь Ясулович
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